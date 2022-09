Kunst, kultur og kreativitet kan utvikle samfunnet

Vi lever i en uforutsigbar verden, men kunst, kultur og kreativitet kan hjelpe oss med å utvikle samfunnet. Ved å bygge bruer mellom ulike områder som kunst, teknikk og næringsliv, kan vi løse komplekse problemer og påvirke samfunnet på en positiv måte.

Gretha Thuen, Fredrikstad Høyre. (Østfold Høyre)

Vi har disse miljøene i Viken, men de må bli mer synlige, lettere tilgjengelig og de må bli kjent med hverandre. Mange mener at vi kan styrke vår konkurransekraft i forhold til andre kontinenter ved å benytte Europas kulturelle og kreative ferdigheter. Kunnskapsoppbygging innen kunst og design omfatter også teknikkbasert virksomhet som systemer og holdbar utvikling.

Et lite og veldig enkelt eksempel fikk jeg da jeg besøkte Studium Actoris i Fredrikstad. De arbeider med scenekunst. De er naboer med teknologibedriften NXTech og kom tilfeldigvis i prat. Det endte med at NXTech utviklet en chip som skuespillerne kunne ha i håret som gjør at musikken og scenelyset beveger seg i takt med skuespillerens bevegelser. Tilfeldighetene og samarbeidet førte til produktutvikling. Studium Actoris har også observert mangelen på gatelys på Cuba og har introdusert cubanske beslutningstakere for en bedrift som leverer komponenter til LED-belysning. Dette har ført til eksportmuligheter for denne bedriften.

[ Se bildene fra Kulturnatt Fredrikstad 2022 (+) ]

Dette er bitte små eksempler, og langt fra den størrelsesordenen som for eksempel Alto universitet i Finland og EU arbeider med. De kreative og kulturelle bransjene står for nesten fem prosent av Europas BNP og utgjør den tredje største sektoren i den europeiske økonomien. Land som investerer i kreative bransjer, oppnår konkurransefordeler og langsiktig økonomisk vekst, sies det i EU. De kulturelle og kreative bransjene bør regnes med som en vesentlig del av økonomien, og samfunnet bør i større grad dra nytte av menneskers kreative potensial og oppfinnsomhet.

På bakgrunn av dette har jeg anmodet om at fylkesråden belyser hvordan samarbeidet mellom kunst, teknikk, teknologi og næringsliv fungerer i Viken. Finnes det noen økonomiske støtteordninger for kulturbedrifter som gjennom kunsten ønsker å løse samfunnsproblem av ulik art?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen