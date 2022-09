Det handler om å kunne tilby varierte tjenester i Fredrikstad

Det er en viktig debatt på gang i Fredrikstad kommune. Den handler om hvordan vi skal sikre at vi som innbyggere skal få tjenester som er forsvarlige, trygge og gode. Dette har pågått i flere år og vil mest sannsynlig være en del av hverdagen i helse og velferd i lang tid fremover.

Det er mange som har kommentert både utviklingsbildet, økonomien, utfordringene og mulighetene den siste tiden. Flere medlemmer av helse- og velferdsutvalget, både fra mindretallet og flertallet, har bidratt godt i debatten. I tillegg vil jeg trekke fram redaktøren i Fredriksstad Blad som på en god måte belyste utfordringene innen eldreomsorgen fram mot år 2040.

Det er ikke slik at økonomiske utfordringer nødvendigvis handler om mangel på styring, men om andre faktorer som jeg har skrevet om tidligere. I tillegg handler det om at dette til tider blir en skinndebatt, fordi løsningen på hvordan vi som kommune bør rigge oss for fremtiden ikke er noe Fredrikstad kommune har kommet fram til alene. Det ligger i nasjonale føringer, lovverk, NOU-er og andre styringsstrategier og dokumenter.

Det er faktisk slik at blant samtlige partier nasjonalt, så er det en bred enighet om hvordan kommunene skal rigge seg for nåtidens og fremtidens helse- og velferdstjenester. Det er heller ikke riktig at vi ikke erkjenner at helse- og velferdsseksjonen har store økonomiske utfordringer, det har jeg som leder av helse- og velferdsutvalget vært opptatt av lenge, noe som mine innstillinger knyttet til økonomi viser.

Men igjen, dette er ikke en kamp om hvem som har forstått mer enn den andre. Dette er en kamp om hvordan vi som kommune må finne ut av hvordan vi skal sikre at de sykeste av oss får tjenester av høy kvalitet på sykehjem, hvordan vi skal jobbe godt med forebyggende arbeid (folkehelsearbeid) i øvrig befolkning og hvordan innbyggere med moderate til alvorlige helseplager kan bo trygt i eget hjem med hjelp fra den kommunale helsetjenesten. Dette handler om å kunne tilby varierte tjenester som vi i Fredrikstad allerede jobber godt med, men som vi skal blir enda bedre på.

Skal vi forstå dette bildet, er det viktig at vi forholder oss til rett fakta. Det er derfor det ble gjort et viktig vedtak i formannskapet 08.09.22. Her ba politikerne om at det skal bli lagt fram et tilleggsnotat før bystyret 15.09.22. Dette notatet vil gi et bilde på demografiutviklingen og tiltak som skal bidra til å ha gode nok tjenester på flere nivåer enn kun sykehjem. Fordi hvis vi kun har fokus på sykehjem, så vil det rasere økonomien vår tilgangen det vi nå ser.

En ting er økonomien i det. Men, og her vil jeg referere Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, som har sagt «Vi vil gå tom for hender før vi går tom for penger». Det utsagnet henger tett sammen med at vi ikke kan bygge en velferdsstat som kun belager seg på flere ansatte. Det vil nemlig bety at vi går fra at hver åttende arbeidstaker jobber innenfor helse- og omsorgssektoren, til at hver tredje må gjøre det i 2060. Det er ikke mulig. Derfor vil jeg poengtere at det er ingen tvil om at det vil bli store endringer i måten vi yter tjenestene på i årene framover. Det er viktig å understreke at det til tross for denne utviklingen skal være trygt å bli gammel i Fredrikstad.

La meg avslutningsvis ta dere med på en liten faktareise i Fredrikstad kommune sin virkelighet og her vil jeg, som nevnt innledningsvis, vise til den gode refleksjonen redaktøren i Fredriksstad Blad hadde, men som jeg ønsker knytte noen kommentarer til. Det vises i den artikkelen til at vi blir 24.000 innbyggere over 70 år i 2040. SSBs hovedalternativ for framskrivning av folkemengde viser at det vil bli 18.796 innbyggere i Fredrikstad over 70 år i 2040. Ikke 24.000.

Et annet poeng er at det er flest innbyggere over 80 år som har behov for en sykehjemsplass. Så det blir mer riktig å se på økningen blant de som er 80 år og eldre. Der ser vi en dobling fra 3.933 i dag til 7.934 i 2040.

Det blir også av flere kommentert at vi har lavere sykehjemsdekning enn sammenlignbare kommuner i landet. SSBs KOSTRA-tall fra 2021 viser et litt annet bilde. I Fredrikstad bor 11 prosent av innbyggerne over 80 år på sykehjem. I sammenlignbare kommuner er dekningen slik:

Sarpsborg 10,4 prosent

Drammen 10,2 prosent

Halden 10 prosent

Moss 7,8 prosent

I tillegg mener Fredrikstad Arbeiderparti at vi ikke kun kan ta hensyn til økning i sykehjemsplasser. Økningen på 36 plasser er korrekt. Men her er det viktig å peke på andre omsorgsplasser som skal være en god erstatning for sykehjemsplasser: Boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Her er det planer om en økning på totalt 87 plasser på Østsiden, Glemmen og Smedbakken. Dette er botilbud som legger opp til å redusere behovet for sykehjemsplass. Dette blir boliger for eldre som trenger en del hjelp, men som fortsatt vil klare mye av hverdagen selv, i omgivelser nært opp til et ordinært hjem.

I tillegg kommer satsing på konsepter som Holmen 2, velferdsteknologi, dagsentertilbud, arbeid med heltidskultur og flere tjenester innenfor friskliv og mestring og ikke minst et enda tettere samarbeid med frivilligheten. Jeg vet at vi ikke er i mål og jeg vet at dette er omfattende arbeid, men jeg vil minne om at det også er en stor ressurs for samfunnet at vi blir eldre, lever lengre og har bedre helse enn tidligere. Dette beriker samfunnet og fører til mangfold på tvers av generasjoner.

