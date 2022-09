Vi kan ikke ta sjansen på at ytre Hvaler Nasjonalpark, Koster og innløpet til Oslofjorden kveles

Til alle med kjærlighet for Hvaler.

Jeg innrømmer: min kjærlighet for Hvaler er ny. Vi flyttet hit for litt over to år siden for å kjenne havluft på huden, sand mellom tærne og å spise sprøstekt makrell som akkurat har sluttet å sprelle. Vi får bo i paradis og opplever at noe er hellig igjen.

«Alle» har et forhold til Hvaler, fikk vi høre, og slik kan det virke når året er på det varmeste og hav går i ett med himmel her ute.

Men, som alltid, i alle Edens hager, truer mørke skyer i horisonten og jeg lurer på hvor dere er, alle sammen. Alle dere som elsker Hvaler.

Hvaler trenger dere nå, på tvers av alle andre interesser, på tvers av partipolitikk, økonomiske interesser, næringsinteresser, religiøse overbevisninger, rase, kjønn, alder osv. For det må være noe som hvisker ut alle ulikheter og forskjeller og lar oss stå igjen med den rene kjærligheten. Til Hvaler.

Kristin Stuestøl, Hvaler (Privat)

En slags hånd fra oven som slår ned som en hammer: Stopp galskapen!

Vi kan ikke tillate å ta sjansen på at hele ytre Hvaler Nasjonalpark, med Koster og resten av innløpet til Oslofjorden risikerer å kveles av mudring, sprengning og deponering. Det skjer i disse dager!

Er jeg bare en av perifere raringer som ikke blir betrygget av at Kystverket har fått tillatelse av Miljødirektoratet til å foreta det største mudrings og deponeringstiltaket i Norge til nå (sitat: Kystverket) på 55 meters dyp nord på Kirkøy ved Møkkalasset og Svaleskjær ved Løperen?

Hva hvis alt går galt, seksjonsleder Kari Holden og sjefingeniør Erik Høygaard i Miljødirektoratet, deres underskrifter står på tillatelsen av 18.10.2019. Kan dere forstå at jeg ikke blir beroliget av underskriftene og titlene deres?

Hvor er den guddommelige pekefingeren fra oven, den som stopper alt dette som for meg virker som den absolutt mest faretruende sjansen å ta? Hvor er tittelen som viser at avgjørelsen er tatt av eksperter på livet i havet, strømmer, korallrev, osv. osv? Hvor er ekspertene på målinger og observasjoner etter Jøssingfjordmudringa og Oslofjordmudringa? Jøssingfjorden er fremdeles «død», 33 år etter deponeringa - og i Oslofjorden er størsteparten av livsgrunnlaget til torsk blant annet borte. Man kan peke på mange årsaker, men det hjelper ikke å sette i gang det største mudringstiltaket i utløpet for Oslofjorden og Glomma.

Og alle dere badegjester, båteiere, hyttebeboere og andre feriegjester og fiskere som ønsker å bade og fiske i rent vann? Og vi fastboende, og ordfører og politikere som sier de elsker Hvaler, hvor er vi?

[ Debatt: Nei til sjødeponi i Hvalerskjærgården ]

Jeg takker alle de som prøver å gjøre noe: Cathrine Linnes, Hvaler Frp - Frank Ingar Askeli, Østfold Fiskarlag -Jan Riddervold, Søndre Karlsøy vel -Mona Flemmen, Hvaler hytteforening - Tom Christian O. Alnæs Naturvernforbundet Østfold – Nils M Sandberg og sikkert flere.

Men nå trenger vi alle som elsker Hvaler! Vi må prøve sammen å bli den hånda som stopper galskapen. Hjelp!!!

Med hilsen fra en beboer, uten politisk-, nærings-, eller økonomisk interesse, men med uforfalsket kjærlighet til Hvaler, et av stadig færre paradis på jord: Kristin Stuestøl.

