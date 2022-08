Minneord Putte Haraldsen: Takk for alle stundene du ga oss, og all gleden du skapte

Av: Alf Petter Gren, Ørjan Løvdal, Terje Pedersen og Jan G. Lund

Torsdag 25. august fikk vi den triste beskjeden om at Putte var gått bort 70 år gammel. Harry Putte Haraldsen var en ishockeygutt – som i svært tidlig alder ble bitt av hockeybasillen.

Det er vanskelig å vite hvor en skal starte i hans merittliste. Putte var alltid en moromann, gledesspreder og full av påfunn, uansett setting og miljø.

Han var en meget dyktig hockeyspiller i sin ungdom. Med norske mesterskap med tre forskjellige klubber: Frisk, Sparta og Stjernen (i 1986 som spillende materialforvalter). Den kombinasjonen er Haraldsen muligens alene om!

Til Stjernen kom han i 1978–79 og har 127 A-kamper og 27 scoringer for klubben.

I vår klubb er Putte unik: Ingen kan matche ham i garderobehistorier og påfunn. Alltid! Det være seg i alle roller, som spiller, manager og lagleder, materialforvalter osv. Han var bare gledessprederen, i kampsammenheng, på reiser og i selskapelige anledninger. Han burde aldri oppfordres!

Våre ungdommer i Stjernen har også fått glede av hans væremåte. I mange år har han deltatt i lederteam rundt flere årsklasser. Godt miljø har kjennetegnet lagene og derav gode prestasjoner.

Putte har vært landslagsspiller for Norge, både med VM-kamper og turnerings/privatlandskamper. Allerede i ungdomsalderen fikk han landskamper for yngre lag.

Ishockeyforbundet dro også veksler på Putte. Han ble engasjert som leder både på ungdoms- og A-landslag, ikke minst på grunn av hans væremåte og selvfølgelig bred hockeyerfaring.

Merittlisten er ellers lang. La oss bare nevne noe:

* Hockey-golf på Onsøy golfbane med parhesten Ørjan Løvdal. Turneringene var landskjent langt utover hockeymiljøet.

* Norges Hockey-museum, et prosjekt i beste Putte-ånd. Utstyr fra ulike tidsperioder fikk plass.

* JOFA var hans arbeidsgiver i mange år, med levering av ishockeyutstyr til det ganske land, til spillere, klubber og sportsforretninger. Her var det også en humørfylt samarbeid, blant annet med Petter Green og Ørjan Løvdal.

Under JOFA-perioden ble det også mange reiser, ikke minst til USA og Canada med besøk i de store arenaene, på de store kampene og med de gamle stjernene. For noen opplevelser det ble! De sitter igjen som sterke minner og er ofte fortalt videre.

Etter at Putte har gått bort, er det mange som føler sterkt – fra forskjellig ståsted, med nærhet og opplevelser gjennom lange perioder.

I takknemlighet kan vi trygt si: Takk for alle de stundene du ga oss og all den gleden du skapte. Vi lover å gjenfortelle dine stunt når vi er samlet i lag. At hele Ishockey-Norge vil gjøre det samme er vi helt sikre på. Du har din plass i hele Ishockey-Norge.

Hvil i fred Putte!

På vegne av de eldste i Stjernen-familien

Petter`n, Ørjan, Terje P. og Jan G.

