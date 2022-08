Hvert år står mange pulter tomme ved skolestart

Bjørnar Laabak (Frp), stortingskandidat (Martin Næss Kristiansen)

Hvert år står en rekke pulter tomme ved skolestart i Norge. Fredrikstad FrP ønsker at Fredrikstad følger opp sine skoler.

Den forrige regjeringen sendte melding til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere om faren for at tomme pulter kan innebære at elever har blitt utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Det ble uttrykt bekymring for at barn på ferie til utlandet ikke kommer hjem igjen til Norge, og at det ved skolestart hvert år står noen skolepulter tomme.

De som er tett på barna har en plikt til å følge opp barna som er i faresonen. Skoler og andre tjenester, som er i kontakt med barna, har et særskilt ansvar for å forebygge at barn etterlates i utlandet.

Flere barn befinner seg i foreldrenes hjemland selv om foreldrene ikke kan bo der. De siste årene er det blitt allmenn kunnskap at unge med innvandrerbakgrunn kan risikere å måtte inngå uønsket ekteskap, kjønnslemlestelse eller de går på skole i foreldrenes opprinnelsesland.

Fredrikstad kommune må i år, som tidligere, følge opp barn som ikke møter fram, finne ut hvor de er og deretter sikre at deres rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt.

Fredrikstad FrP vil be om at det orienteres om dette temaet i oppvekstutvalget den 31. august.

