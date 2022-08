3 grunner til å investere i egen kompetanseutvikling!

1. Ikke gå ut på dato!

Når endringstakten i arbeidslivet øker, blir kompetanse raskere utdatert. I tillegg så må flere stå i jobb lengre, noe som forsterker behovet for kontinuerlig kompetanseutvikling.

Ifølge årets NHOs kompetansebarometer melder 66 prosent av NHO-bedriftene i Østfold om mangel på kompetent arbeidskraft. Så behovet for kompetanse er stort. Ingen bør gå ut på dato!

2. Bedre lønn og bedre leveranser

Med økt kompetanse kan man forvente avkastning i form av høyere lønn, og øker sjansene for bedre stillinger.

Dessuten begynner det å bli nødvendig å kunne flere fag for å utføre jobben i dagens arbeidsmarked. Så stiller du sterkere i konkurransen om fremtidige jobbene.

3. Mestringsfølelse og arbeidsglede

Med relevant kompetansepåfyll utvikler man seg til å bli bedre rustet for dagens arbeidsoppgaver. Å kjenne at man utvikler seg og at man lykkes, gir mestringsfølelse og glede.

Få ny læring inn i det daglige arbeidet ditt!

Hvis du vil investere i egen kompetanseutvikling, bør du gå bort fra ideen om at etter- og videreutdanning kun er å gå noen dager på kurs og så dra tilbake på jobb. Her bør du tenke større, og få ny læring inn i arbeidshverdagen din!

Det er mange måter å lære på jobben. Du lærer selvsagt mye gjennom utføring av arbeidsoppgaver. Men du kan også gi deg selv et ekstra påfyll ved å lære nye verktøy eller program som selvstudium eller hos en Makerspace/FabLab eller ta et nettbasert kurs.

Videre handler det om de små grepene som gir kontinuerlig påfyll: frokostmøter med kompetansepåfyll, webinarer, podkaster, eller korte kursmoduler, som du tar med kolleger. Du lærer mye av kolleger! Alle kan finne sin variant, fylle den med innhold og hjelpe sin virksomhet til å bli en lærende organisasjon.

Mange som fyller på med mer kompetanse nå

Flere utdanningsaktører merker en stor økning i etterspørsel etter videreutdanning. Så ikke bli hengende etter!

Vi i Kompetanseforum Østfold har laget en oversikt over kurstilbud og etterutdanning/videreutdanning fra noen utvalgte utdanningsaktører. Det er enten nettundervisning, samlingsbaserte emner eller kombinasjoner:

Gjør deg klar til konstant læring! Det er fullt mulig, og oppdatering av kompetanse vil gi belønning i at du leverer bedre på jobben, samtidig som du skaper nye muligheter for egen karriere fremover.

