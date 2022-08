Høst for studenter

Av: Joachim Agerup Løkkevik – forfatter, tidligere masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi, medlem av Arbeiderpartiets Homonettverk og elev ved Daghøyskolen i Fredrikstad

Joachim Agerup Løkkevik. (Privat)

Hvordan skal en høst for nye studenter, som omtrent ikke har hatt normale studiehverdager på videregående, bli? Har for eksempel alle de som nå skal bli toppadvokater, kjendispsykologer, eliteingeniører eller legespesialister, eller var det psykiatere, tenkt på at innen studietiden, har de måttet lese et halvt bibliotek? Noe forteller meg at enda flere studenter kommer til å måtte ta permisjoner fra studiene, flere enn de 50 % studentene som årlig må utsette mastergraden, og fullfører utover normert intendert studieprogresjon.

Vi lever i en usikker verden, men oss voksne har det privilegiet at vi har levd noen år før, vært ute noen vinternetter, selv om for oss, er også dagens hverdag verre enn vi noen gang har opplevd. Prisen på strøm, diesel, bensin, mat, ja, la oss si krig på børsene og i verden, har satt sinnene i kok hos mange, vi overlever knapt, så hvordan blir den nye hverdagen for våre kommende studenter? Silje Sandmæl sa det så godt på Nyhetskanalen, det største sjokket for nye studenter, er prisen på ost! Ja, da sier kanskje andre voksne; «hvis ost er ditt største problem, da har du ikke mange problemer».

Men, hør nå her, selv om studenter har passert myndighetsalder, betyr det ikke at de er voksne for dét, de er barn å regne, de har ikke hatt en normal hverdag siden pandemien startet. De studentene som skal starte et nytt liv på Blindern nå, eller Universitetet i Oslo, har opplevd fryktinduksjon fra nasjonen vi lever i, nemlig Norge, de har blitt holdt hjemme bak lås og slå, og foreldrene har vært mer nervøse enn vår tidligere inkompetente statsminister, Erna Solberg.

Ett råd fra en aldrende tidligere evig student: Gi rom til våre nye studenter, la dem stresse seg i hjel uten for mye innblanding fra oss voksne, men fang opp dem som virkelig sliter, de som er på nippen til å få en psykiatrisk diagnose. La studentene få stresse, det er normalt, vi alle stresser, men studenthverdagen er kanskje det mest stressende vi kan gå gjennom, la det bli normalt å stresse, lugna ned lite, som en svenske ville sagt.

Med dette ønsker jeg alle nye studenter, og kommende, nåværende, og evige studenter, lykke til! Dette skal gå bra.

