Senterpartiet og Arbeiderpartiets løfter viste seg å være en kjempebløff

Maken til handlingslammet regjering. Senterpartiet og Arbeiderpartiets løfter om at nå er det vanlige lønnsmottakeres tur viste seg å være en kjempebløff. De som tjener under 700.000, skulle få 14.000 mer i form av skattelette. Fasiten så langt er 13.000 mindre. Et gap på 27.000 i minus. Senterpartiet har som en konsekvens sunket fra 20 prosent til bunnivå 4 prosent. Erfaringen så langt med en mindretallsregjeringer er at løfter er null verdt, vi burde vite det nå!

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner. (Tomm Pentz Pedersen)

Jeg er likevel sjokkert over statens grådighet og mangel på handlekraft. Da strømprisene fløy i taket endte det med lange komplekse diskusjoner og litt støtte. Sverige gjennomførte tiltak umiddelbart og reduserte drivstoffprisene. Jeg sparte 250 kroner på å fylle tanken i Strømstad for to dager siden, og 800 kroner på Systembolaget.

Strømprisene når nye rekorder. Mens vannreservoarene flommer over i nord, og strømmen selges for 4 øre per Kw/h, er prisen her sør oppe i 450 øre før avgifter. Bassengene her sør er tomme på grunn av mangel på snø/nedbør, men turbinene har gått for fullt til nå og produsert dyr strøm til EU. Equinor tjener hundrevis av milliarder kroner på gass, og staten tar ut maks utbytte fra olje og gass – i tillegg til utbytte fra strøm uten å gjøre noe med strømnettet som totalt forsømmes.

[ Støre forstår at makspris på strøm kan virke forlokkende – men er skeptisk ]

På TV nylig kunne ingen politikere stille opp om energiprisene. Eneste kommentar på mail fra regjeringen var; «Vi skal se på det». En stor entreprenør med en mengde tunge dieseldrevne maskiner var oppgitt. Han sliter for å overleve – sammen med fiskere og energikrevende bedrifter. På landsbasis risikerer hundrevis av ansatte å havne i endeløse NAV-køer.

Med et pennestrøk kunne regjeringen subsidiert diesel til tungtransport, entreprenørbransjen og fiske – ved siden av bensin og diesel til fine kjøretøy vanlige lønnsmottakere bruker. Det er maks urettferdig at de som har vært med på å sponse elbilene skal betale blodpenger for drivstoff, bomstasjoner og parkering. Med snart 50 prosent elbiler og CO₂-nøytral tilsats til drivstoff faller miljøargumentet rundt fossile kjøretøy på steingrunn. Man glemmer dessuten at elektrifiseringen resulterer i økt press på gass- og kullenergi. Kort og godt øker energiforbruket.

Regjeringen gjør heller ingenting med hovedårsaken til overforbruk og CO₂ utslipp; overbefolkning. Det kan umulig være feil å bruke noen tusen milliarder av Oljefondets 12.000 milliarder for å utvikle ny energi, og bedre forholdene for kommende generasjoner.

[ Jonas Gahr Støre om krisene: – Vi går et tøft år i møte ]

Få ut «finger’n» og bygg ut linjenettet slik at nord og sør kan utveksle energi. Noen tusen kinesiske spesialister fraktet hit med skip kunne gjort dette på noen måneder uten å vekke inflasjonsspøkelset. Skip er verdens billigste transportmiddel (0,5 liter per 100 kilometer for ett tonn). Det sies at gode ledere skiller seg ut i vanskelige tider, men siden Norge kanskje er best stillet av alle får vi ikke fram talentene. Fomlepolitikerne vi har nå duger tydeligvis ikke. Norge går så det griner uansett slett politisk håndverk!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen