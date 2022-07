Lite seriøsitet i restaurantbransjen i Fredrikstad

Av: Vidar Schei, avdelingsleder Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening

Etter to år med pandemi, der det meste av restaurantbransjen ble stengt ned, har vi etter at alt har åpnet igjen, hørt om en bransje som sliter med å få tak i nok folk til å holde restaurantene i full drift. Det ga et håp om at bransjen da ville vise seg fra sin beste side, og at de skulle vise at det er et fremtidsrettet og trygt sted å satse på en arbeidskarriere.

Nå når vi nærmer oss slutten av juli 2022, er det en ting som er klart her i Fredrikstad og på Hvaler, og det er at bransjen gjør ingenting for å fjerne et frynsete rykte. Snarere tvert imot, før pandemien var det tegn på at ting begynte å bli mer seriøst her i disse to kommunene, men nå viser våre tilbakemeldinger, egne undersøkelser, og LOs sommerpatrulje at det er mye fryktelig galt i mange restauranter i Fredrikstad og på Hvaler.

Vidar Schei, avdelingsleder Fellesforbundet Avdeling 002, Fredrikstad Fagforening. (Erik Wiggo Larsen)

Så hva er galt? Spørsmålet er hvor man begynner med å fortelle om alt det som ikke fungerer. Generelt kan vi si at når en bransje som sliter med rekrutteringen, tar inn mange nye og helt uerfarne til å bekle alle rollene de har behov for, så er opplæringen de får under enhver kritikk. Mange får knapt nok noe opplæring i det hele tatt. Men det hagler med kjeft og sinne når de ikke gjør jobben slik sjefene deres ønsker det. Mange får så kraftige overhøvlinger, at det blir grining og utrygghet på jobb. Slik skal vi ikke ha det, og det er restaurantene som selv må ta ansvar når opplæringen er fraværende eller dårlig. Det holder ikke å klage på hektisk eller dårlig tid, opplæring må det settes av tid til, hvis ikke, kan en ikke klage i etterkant heller, i hvert fall ikke bruke kjeft og sinne, når de selv er skyld i problemene.

Av andre ting som mange opplever denne sommeren på jobb i restaurantene i Fredrikstad og Hvaler er lønn under lovlig fastsatte minstesatser. Mange steder har vært flinke til å sette opp prisene på mat og drikke, men å gi sine egne ansatte en lovlig lønn, det klarer de ikke. Flere steder pålegger sine ansatte å jobbe lenger enn avtalt arbeidstid. Si du egentlig skal jobbe til kl. 22:00, men det har vært hektisk og alt er ikke ryddet og klargjort til neste dag, så da pålegges de ansatte å jobbe lenger, men for dette får de ingen betaling.

Mange her i byen blir ulovlig overvåket på jobb, det settes opp ulovlige kameraer, der sjefer kan overvåke de ansatte hjemmefra. I tillegg er det i noen restauranter slik at eierne får venner og andre i familien til å «tilfeldig» stikke innom for å sjekke hva de ansatte gjør og hvordan de jobber. En helt vanlig trend er at mange jobber i miljøer helt blottet for tillit, der mange føler seg mistenkeliggjort fra de begynner til de slutter på jobb, hver dag.

Det er også mye svart arbeid flere steder. Et sted, som har en bakgård, har ikke bare denne sommeren, men i lang tid kalt inn ekstramannskaper ved ulike arrangement, og betaler de kontant rett i hånden for jobben. I tillegg er det slik at veldig mange som jobber i dette området, ikke får en lønningsslipp, ikke noe håndfast rundt hva de tjener i timen, hvor mye de trekkes i skatt og lignende, og ikke minst er lønningsslippen et bevis for at arbeidsgiveren i det hele tatt betaler inn skatter og avgifter for sine ansatte.

Min klare oppfordring til alle dere som skal benytte dere av de utallige restaurantene og spisestedene i Fredrikstad og Hvaler, vær klar over at når dere tipser, så kommer det sjeldent de ansatte til gode, det er veldig mange steder der alt tips går rett inn til bedriften. Så ønsker du å tipse fordi du er fornøyd med servicen eller maten, spør gjerne de ansatte om de får det du tipser selv, hvis du tipser, gjør gjerne det gjerne kontant, større sjanse for at de rette personene virkelig får det de har fortjent.

Så hva skal vi i fagbevegelsen gjør med dette? Vi tar alle slike henvendelser og tilbakemeldinger like alvorlig. Vi oppfordrer alle som ikke får lønnen når de skal, ikke får riktig lønn, får mindre enn lovlig lønn om å ta det opp med sin arbeidsgiver, blir det ikke rettet opp, oppfordrer vi de til å politianmelde dette lønnstjuveriet. Det har kommet nye bestemmelser som gjør det enklere å anmelde. Er de organiserte, hjelper vi de med å sende lønnskrav, og tar det til rettssystemet, og i ytterste konsekvens kan det endre med konkursbegjæring. Det skjer oftere enn folk er klar over, for slike ting kommer sjeldent til media.

Når personer får sparken fordi de ikke har gjort en god jobb, når de ikke har fått en tilfredsstillende opplæring, ja, er de organiserte, tar vi slike saker også. Alle andre ting, som svart arbeid, ulovlig overvåking, ulovlig innleie, triksing med kasser, ulovlig innkjøp av matprodukter og drikkevarer, og andre brudd på arbeidsmiljøloven, rapporterer vi til de rette tilsynsmyndighetene fortløpende, det er til skatteetaten, tollvesenet, arbeidstilsynet og politiet.

Vi håper at disse etatene også gjør grundige undersøkelser i Fredrikstad og Hvaler fremover, for det er helt tydelig at ikke alle stede har livets rett, noen må det slås hardt ned på, noen steder bør stenges, slik at de seriøse virksomhetene ikke blir utkonkurrert av useriøse og ulovlig drevne steder. Vi i Fellesforbundet har nulltoleranse for slikt misbruk av egne ansatte, og utnyttelse av norske lover og regler.

Kom til oss hvis du føler at du er blitt uverdig behandlet, så skal vi rådføre deg og hjelpe så godt vi kan, for nå er det virkelig på tide at denne bransjen blir stueren. Til dere bedriftseiere som forsøker å være seriøse, ta gjerne kontakt med oss dere også, hvis dere vil ha en prat, slik at vi kan hjelpe hverandre til å få en mer seriøs bransje.

Fortsatt god sommer alle sammen, bry deg samtidig litt om hverdagen til alle de som jobber med å lage maten din, og de som serverer deg. Husk at de gjør en jobb for deg, men de har samtidig rett på en trygg og god arbeidshverdag. Behandle de med verdighet, uten slibrigheter og befølinger.

