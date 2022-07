Fattig på insta: Ingen ferie å «poste»

Av: Stina Eiet Hamberg og Amund Røhr Heggelund, politiske rådgivere i Redd Barna

«Hvis du viser deg fram på en blakk måte, så får du ikke likes», forteller barn og unge. Det er en stor sommerjobb å skjule fattigdommen på sosiale medier.

For noen tusen barn og ungdommer i Norge, har denne sommerferiens fremste jobb vært å skjule alt familien ikke har råd til. Særlig på nett.

Det er på tide å sørge for at barna der du bor har noe å være stolte av, og ungdommene noe fint å dele på sosiale medier.

«Man kan si ting som ikke helt stemmer, for å unngå å bli erta eller mobba. Sier for eksempel «vi gadd ikke dra på ferie i år, vi ble hjemme», forteller et barn i Redd Barna-rapporten «Alt koster penger!». Mange barn og unge bruker to måneder hver sommer på å late som om de har penger til å gjøre de samme tingene som de andre har råd til: For hva skal man poste når man bare sitter på rommet?

Vi er fremdeles inne i høysesongen for ferieskryt på sosial medier. Konkurransen også denne sommeren er stor blant alle generasjoner når nordmenn kappes om å vise fram hvordan man nyter ferien. Men når strandbildene fra Middelhavet herjer på nett, blir det få steder å gjemme seg for barn og ungdom i en familie med veldig dårlig råd.

Stina Eiet Hamberg og Amund Røhr Heggelund, politiske rådgivere i Redd Barna (Privat)

Barna som gjerne lever halve livet sitt på nettet, sliter med å holde tritt med fasaden: «Hvis du viser deg fram på en «blakk» måte, så får du ikke «likes» forteller en. En annen sier: «Det er mange som holder noen utenfor fordi de har lite penger. De tenker at vi vil ikke ha med en som er fattig. Da holder de den personen utenfor i sosiale medier.»

Redd Barna har fått innspill fra rundt 500 barn om hvordan det oppleves å vokse opp i en familie med dårlig råd. Barna brukte oftest ordene trist, flaut, redd og skamfullt for å beskrive det å vokse opp i en fattig familie. Over 80 prosent svarte at sosiale medier kunne bidra til at man følte seg utestengt fordi man har lite penger, og en forklarte det slik:

«Ja, man føler seg utenfor, for det er mange som legger ut at man er på ferie eller på Starbucks eller fine restauranter. De som har lite penger, kan ikke dra på de stedene.»

– Høsten vil bli krevende for mange. Høye priser, høyere rente vil merkes og særlig for dem med dårlig råd fra før, sa statsministeren før sommeren. Støre fortsatte: – Det er politikkens store utfordring. Hindre at vi får urettferdigheter som vokser.

For familiene til de 115 tusen barna som i dag vokser opp i fattigdom i landet vårt, trengs handling. Redd Barna mener at det første regjeringen Støre bør gjøre er å øke barnetrygden for alle barn. Det andre er å sikre alle ungdommer som ønsker det en sommerjobb, innen neste sommer.

Det er på tide å sørge for at barna der du bor har noe å være stolte av, og ungdommene noe fint å dele på sosiale medier. Hvordan står det til i kommunen du bor i? Gjør dine folkevalgte nok for de familiene som har minst?

