Gi freden en sjanse!

Hver eneste onsdag ettermiddag i de siste 21 årene har Jan-Kåre Fjeld arrangert fredsmarsj gjennom gatene i Fredrikstad. Han er ingen opphissende revolusjonær Robespierre, Lenin eller Che Guevara. Han er heller ingen asketisk og sta pasifist som Mahatma Gandhi. Han er bare Jan-Kåre fra Kjølberg som ikke ønsker å få ei bombe i huet.

Etter snart 1 200 små og store fredsmarsjer i all slags vær og føre gjennom stille gater i Fredrikstad sentrum, har ikke Jan-Kåre Fjeld tenkt å gi seg. Han orker ikke bare sitte stille og sutre hjemme i sofaen over krigens redsler og urettferdighet. Han gjør i stedet noe helt enkelt og konkret som absolutt alle kan være med på. Det krever ikke mer enn at folk tar på seg skoa og tenker sjøl.

Fredrikstads «fredsgeneral» synes det er forbausende at ikke Fredsmarsjen har fått større varig oppslutning.

Jan-Kåre Fjeld er overrasket over at krigen i Ukraina ikke skaper et større og mer varig engasjement blant folk flest. Da krigen i Ukraina brøt ut i februar, samlet Jan-Kåre og fredsvennene hans nærmere tusen mennesker til sitt fakkeltog gjennom Fredrikstad. Noen få måneder senere er det ikke flere med i Fredsmarsjen hver onsdag, enn det var i 2001 da det hele startet.

Fredrikstads «fredsgeneral» synes det er forbausende at ikke Fredsmarsjen har fått større varig oppslutning. Det samme merker jo Nei til atomvåpen og andre antikrigsbevegelser over hele landet. Folk synes kanskje det er litt flaut og avleggs å gå i demonstrasjonstog. Det hjelper liksom ingen ting allikevel …

Men Jan-Kåre gir ikke opp. Han kunne imidlertid godt tenke seg litt større og ekte deltakende engasjement fra Kirken og kristne menigheter og organisasjoner for sine Fredsmarsjer. Han er imidlertid glad for personlig entusiastisk støtte til Fredsmarsjen fra den nye biskopen i Borg, Kari Veiteberg. Men Fjeld vil ikke klandre noen. Folk får tenke sjøl. Fredsmarsjen blir ikke lagt ned.

Fjeld lurer på hva som har skjedd inne i hodet på den tidligere smilende AUF-eren og Nato-motstanderen.

Enkelte synes og tror kanskje at de få menneskene som trasker og går gjennom Fredrikstad sentrum for fred hver bidige onsdag kveld, bare er en gjeng rare, gamle raddiser som hygger seg sammen uansett. Det bryr ikke Jan-Kåre seg noe om. Han føler seg overhodet ikke rar. Han har bare en inderlig indre drivkraft om å gjøre noe.

Jan-Kåre Fjeld ønsker ikke å politisere Fredsmarsjen ut over det enkle faktum at marsjen er imot all krig. Det betyr ikke at Fjeld ikke vil diskutere politikk rundt for eksempel Ukraina-krigen.

Han synes for eksempel at Nato også bør invitere Russland inn i forsvarsalliansen i stedet for bare å utvide med Sverige og Finland. Han ser også med uro på at Nato pøser mer og mer våpen inn i Ukraina. Han tror ikke kanoner og bomber i seg selv skaper fred. Tvert imot.

Jan-Kåre Fjeld skulle gjerne hatt en fredelig og vennskapelig samtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Han er overbevist om at Stoltenberg er en fin fyr. Men Fjeld lurer på hva som har skjedd inne i hodet på den tidligere smilende AUF-eren og Nato-motstanderen.

Fjeld ønsker at både Stoltenberg og alle mennesker, eksperter, forskere og politikere bør legge all vekt på å utvikle gode strategier for vennskap i stedet for fiendskap her i verden. Intet mindre.

Fredrikstads trofaste fredsapostel Jan-Kåre Fjeld vil bare det gode. Og han vil si fra om det. Høyt og tydelig! Vi må tro på oss sjøl: Fred ER det beste!

