Ikke alle ferieminner bør deles på nett

Foreldre bruker mobilen flittig når sommeridyllen og barnas ferieminner skal foreviges. Men det er slett ikke alt som bør deles på nett. Redd Barna har derfor laget fem råd om bildedeling.

Kaja Hegg, spesialrådgiver barns rettigheter og internett i Norgesprogrammet i Redd Barna. (Røde Kors)

De som er ungdom i dag, er den første generasjonen som er født inn i et liv som kan dokumenteres fra første sekund, til verdens befolkning på et øyeblikk, gjennom sosiale medier.

I Redd Barnas prosjekt «Foreldrefella» hentet vi inn ungdoms erfaringer og syn på deling av informasjon og bilder i sosiale medier. Mange barn og ungdom er vant til at foreldrene ofte knipser bilder av dem. Men de er tydelige på at de ikke synes det er greit å legge ut alt mulig, og de deler heller ikke alltid foreldrenes oppfatninger om hva som er et fint bilde av dem. Ungdommene synes heller ikke det er ok at det deles bilder i ett kjør. Det er kanskje greit med ett feriebilde, men ikke daglige oppdateringer.

Redd Barna jobber mye med nettvett for barn og unge, men det er også viktig at foreldre og andre voksne tenker seg godt om før de deler bilder av barn i sosiale medier. Husk at hvis du som forelder poster bilder og informasjon om barna til stadighet, fratar du dem faktisk muligheten til å definere sin egen identitet digitalt. De mister også råderetten over hvordan de selv ønsker å fremstå.

I Redd Barnas arbeid ser vi at barn er ganske flinke til å ta forholdsregler når det gjelder deling av bilder selv, men at de har lav terskel for å spre bilder videre når de først er ute. Du som foreldre bør derfor være en god rollemodell. Begrens deling av bilder, og noen bilder bør du ikke legge ut i det hele tatt.

Her er Redd Barnas fem råd om bildedeling:

1. Spør barna om lov til å legge ut bilder av dem – og gjør det lett for dem å si nei. Selv om du synes bildet er kjempefint, er det ikke sikkert at barnet liker det. Dersom du vil legge ut bilder av andres barn skal både barnet og foreldrene gi tillatelse.

2. Ta bilder av en situasjon der barnet ikke er i fokus alene. Situasjonsbilder kan være bilder der selve aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Fokuser på hyggelige bilder.

3. Ikke ta bilder som kan oppleves krenkende. Tenk over om du selv ville likt å bli tatt bilde av i et badekar eller når du sitter på do. Still også deg selv spørsmålet om du ville likt at et slikt bilde ble delt. Barn skal behandles med like mye respekt som voksne.

4. Det er hyggelig å dele bilder av barna med familie og venner, men del dem heller i lukkede grupper hvor det er tatt et bevist valg om hvem som er med i gruppen. Bruk personverninnstillinger og begrens tilgangen til hvem som kan se bildene.

5. Husk at bilder kan misbrukes. Ikke del bilder av lettkledde og nakne barn. Alle bilder kan kopieres, deles og brukes i sammenhenger du ikke har kontroll på. Bildet kan også settes inn i helt andre situasjoner enn de er tenkt.

