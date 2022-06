Digital kirkesti på Hvaler

Hvaler Kulturvernforening har på oppdrag fra Riksantikvaren designet stien på Kirkøy. Oppdraget var å peke ut en sti som følger en gammel ferdselsvei, gjerne brukt til et spesielt formål.

Kulturvernforeningen valgte den gamle kirkeveien folk fra de vestre øyene brukte for å komme seg til Hvaler kirke. Kirken sto ferdig på slutten av 1100-tallet. Inntil Spjærøy kirke ble bygd i 1891, hadde de fleste innbyggerne fra de vestre øyene en lang og slitsom vei til kirken.

La oss si at du bodde i Utgårdskilen. Da måtte kirkefolket først gå over Vesterøy og ro over Skjelsbosundet til Spjærøy. Etter å ha krysset Spjærøy og rodd over Asmalsundet, ny tur over Asmaløy og rotur over Løperen til Kirkøy.

Fra de vestre øyene var det best å gå i land på Grønne Bakke ved Asmalsundet, som lå mest i le. Var været bra, tok det kortest tid å gå fra Ørekroken.

Veien kulturvernforeningen har lagt opp, kombinerer de to turene, cirka sju kilometer tur/retur. Firmaet Wittario har laget en digital versjon av denne stien, der du med mobilen i hånd kan lese deg gjennom historien underveis. De har også laget oppgaver beregnet på skoleklasser.

40 elever fra Hvaler barne- og ungdomsskole prøvde ut turen onsdag, i strålende vær. Tilbakemeldingene: mye morsommere å gå tur når du samtidig kan lære noe underveis!