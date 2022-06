Strøtanker om bryggegelender i Fredrikstad by

BÆRING I FREDRIKSTAD: En innflytters bekjennelser er skrevet av journalist Gry Catinka Wold, som har flyttet fra Bærum til Råde for noen år siden. I kronikkserien møter vi blant annet Råde (samboer) og Bærum 2 (datter). Kollegaer og andre omtales med stedsnavn, yrke eller relasjon til skribenten. I serien deler hun generelle betraktninger og tanker, og beskriver hverdagslivet i Råde og Fredrikstad. Serien belyser – med glimt i øyet – noen av de hverdagslige utfordringene en innflytter i Østfold kan møte på.

– De har tiltro til folks selvoppholdelsesdrift i denne byen, sier jeg.

Vi er på vei hjem fra Heim, der vi har spist en av byens beste burgere (jeg vet, for jeg lever i troen om at «en burger om dagen er bra for magen») når jeg legger merke til bryggegelenderpraksisen langs Glomma i Fredrikstad. For når en gigantisk elv, Norges største faktisk, baner seg vei tvers gjennom en folkerik by, og folka i denne byen har bestemt seg for at langs bryggene langs denne gigantiske elva, skal det ligge restauranter og barer og andre uteserveringsetablissementer, så slår det meg som nesten naivt at sikring mot elva nærmest er fraværende. Ikke bare for fulle folk, men barn og andre personer med nedsatt impulskontroll eller manglende risikovurderingsevne.

For langsmed bryggekanten der det altså ligger utallige serveringssteder og puber, er det bare gelender enkelte steder, på det som virker som nesten vilkårlige plasser. Og på ett punkt, rett ved bybrua, går det til og med trapper ned i elva og det er støpt noe som ser ut som solstoler i betong på brygga.

– De bare regner med at alle skjønner det er en dårlig idé å bade i elva, og at ingen fulle folk vingler utfor kanten?

Jeg kommer i hu den legendariske stand up-rutinen til australske Steve Hughes om forskjellen i HMS-regler i England og Nederland. Om hvordan man hadde sunn fornuft før HMS-reglene tok over, og hvordan det i England nå er fareskilt om alt, og forbud og advarsler om alt fra gatehull til røyking. Mens det i Amsterdam er fritt fram for narkotika, sex og fotgjengere – det er ikke engang et sikkerhetsgjerde mellom gangveien elva. Som om nederlenderne sier – fritt oversatt fra hukommelsen: Jøss, er sykkelen din våt? Da er du på feil side, kompis.

Råde ser ned på elva og på betongsolsengene og trappa som forsvinner ned i elva. Så ler han og sier at de har i alle fall gjerde utenfor pubene.

– Jo, jeg ser det. Men man slutter jo ikke å være full femti meter fra puben? Eller hva om man beveger seg over på den andre siden av elva, der er det ikke gjerder noen steder?

– Nei .., svarer Råde ettertenksomt.

– Samtidig har jeg vel ikke hørt veldig ofte om at folk ramler i elva her. Folk har kanskje sunn fornuft, selv om de er fulle?

– Det ernte så sikkert, flirer Råde og jeg klarer ikke å dy meg:

– «Mister kontrollen når jeg er full, men det årnær sæ»?

Han ler. Men hvis du leser dette og tenker «nå må vi sikre elva!», så vær så snill, ikke. Bare ikke. For vi vil ikke bli som England (mitt elskede England) der du får kjeft på plakat hvis du står feil vei på rullebåndet (seriøst, de har satt opp plakater der det står «hvis du kan lese dette, står du feil vei på rullebåndet» og en varseltrekant). Der det står advarsel på flaskekorken og der Themsen er inngjerdet, innglasset, innpakket og utilgjengelig fra nord til sør.

For uansett hvor glad jeg er i det jeg anser som mitt andre hjemland, synes jeg at vi aldri skal miste vår naive tro på sunn fornuft og normalt folkevett, i alle fall ikke i en sånn grad at vi hermetiserer Glomma i et forsøk på å holde folk trygge. Men fortsatt er det en ting jeg lurer på. Hvorfor har man bygget den trappen ned til elva? Den, og solsengene, inviterer jo til bading. Som jeg blir fortalt er ulovlig i byen her, selv om det ikke står skilt om det noe sted. Det årnær sæ!

