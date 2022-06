Kjære Kari og Ola nordmann, ikke se opp!

Naturverner Ida Skjerden og «Tore Hund». (Privat)

Ikke se opp, se ned. Hva du enn gjør, hold blikket rettet mot din egen navle.

Ikke gå i flatehogsten og tenk på at hundremeterskogen ble meid ned i hekketida og at kidsa i barnehagen ikke har skog i nærheten å gå til lenger. Spiller vel ingen rolle, det vel. De kan leke i sikkerhetsgodkjente klatrestativ i stedet og ramle ned på kunstgress. Og selv kan du trene inne på et helsestudio med muzak på øret og slippe barnål og maur.

Ikke tenk på naturen som forsvinner. Det er mye mer behagelig å sette barna til med en iPad enn å ta dem med ut i skogen. Ikke lær deg selv og ungene om økosystemer: sopp, fugler, planter, insekter og næringskjeder og hvordan alt henger sammen. Det gjør vel ikke noe om arter dør ut, det har de alltid gjort og trær har vi vel nok av.

Ikke finn deg i at måker skiter ned huset ditt. Sett opp pigger, så de spiddes. Ikke ta hensyn til den brysomme naturen, for all del.

Ikke handle økologisk i butikken. Det er så mye dyrere. Du har vel råd til det, men. Ikke tenk på dyrevelferden på norske gårder. Det man ikke tenker på har man ikke vondt av. Det er bedre å spise taco til en netflixserie enn å ta innover seg at du spiser et drept dyr som hadde et kort og elendig liv før slakt og at kjøttindustrien er enormt klimafiendtlig.

[ Kronikk: Dessverre har det vist seg at 20 år som forsker på Svalbard har vært nok til å både se og føle klimaendringene på kroppen ]

Ikke tenk på at matjorda bygges ned og at sprøytemidler og kunstgjødsel utarmer det som er igjen. Ikke tenk på at motorveien du kjører på har rasert elvedeltaer og stykket opp ville dyrs habitater med sårbare arter og biotoper. Pytt pytt. Du sparer et kvarter og kan ellers slå i hjel tida med litt hjernedød listepop, en rosablogg eller noe annet overfladisk fjas som fyller hodet ditt med uorganisk bomull.

Ikke tenk på at myrer dreneres, at fjellheimen bygges ned og at strandsonen blir fortettet. Det er en privatsak og rett å ha hytte i Norge, både til fjells og ved sjøen, gjerne en stor en med strandtomt som ingen andre får ferdes på. Bry ikke hodet ditt med at natur og klima henger sammen og at alt du har tatt som en selvfølge er i ferd med å ødelegges. Lille Norge, hva gjør vel vi i den store sammenhengen?

Nei, bruk heller krefter på å irritere deg over høye bensin- og strømpriser, og sjekk om det har samla seg mer navlelo der nede. Men for all del, ikke se opp! For hva vil skje hvis du gjør det? Kanskje du vil SE noe og da kanskje du må GJØRE noe? Det må du ikke risikere. Her er det bånn gass, rett i veggen! Regningen får dyra, naturen, barna og barnebarna ta. Sluk desserten til asjetten er tom. Ikke se opp. Ikke se ut. Ikke se.

