Nå har norske skattebetalere sponset introduksjon av den «fantastiske» nullutslipp elbilen. Siden snart 35 prosent av bilparken er elektrisk, betyr det at vel 70 prosent av vanlige skattebetalere som kjører bensin og diesel har vært med på å finansiere «kuppet»? Over noen få år, ved siden av å betale fulle avgifter, bompenger og parkering for egne kjøretøy.

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner. (Tomm Pentz Pedersen)

Før valget lovte Trygve Slagsvold Vedum (Sp) billigere drivstoff, og Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykte at nå var det vanlige folk som skulle prioriteres. Etter mye surr og kompliserte avtaler fikk vi noe reduserte strømpriser. På nyhetene nylig fikk Støre spørsmål om å redusere drivstoffprisene, men skrøt bare av at de hadde redusert elprisene, og at lav rente var viktigere. De skulle se på utviklingen.

Mens borgerne «blør» skuffer staten inn hundrevis av milliarder på høye olje- og gasspriser. Jeg tok en rask tur til Sverige i går og kjøpte den råbillige «øl- og vinkvoten», 50 prosent billigere enn hjemme. Den store overraskelsen var imidlertid drivstoffprisene. Det koster meg 120 kroner i drivstoff til Sverige, men jeg tanket (norsk) bensin til 6 kroner lavere pris per liter, og sparte 360 kroner på én tank! På neste tur tar jeg med noen bensinkanner og tanken til påhenger´n.

[ Frp krever at regjeringen tar grep mot økte bensinpriser ]

Elbilforeningen fortsetter å kreve momsfritak og gratis parkering, men kan nå få negative overraskelser. Høye strømpriser resulterer i driftskostnader opp mot 60 prosent av en bensinbil. Elbileierne klager som vanlig, men i Tyskland som neppe har mer enn sju prosent elektriske kjøretøy, har myndighetene fattet konsekvensen av å legge opp til at millioner av biler skal fores med milliarder av kilowatt. Hjemmeladere vil som siste generasjon hurtigladere få avgifter som nærmer seg bensin og diesel. Rettferdig ut fra at de fleste elbileiere kjøper bilen for å spare penger, ikke for å redde miljø.

En elbil forurenser globalt minst 70 prosent av en bil med forbrenningsmotor, men jugereklamen snakker om nullutslipp. I forbindelser med nyheter 31. mai om de forventede trafikale problemer i Oslo og den vanvittig dyre Fornebubanen, ble det opplyst at man vil over på kollektiv transport. «Man må begrense bruken av den forurensende bilen». Ups!, endelig innrømmer man at elbilen forurenser siden 65 prosent av bilene i Oslo er eldrevne. De fleste kjenner heller ikke til at totalutslippene for transport er mindre for en person som kjører en moderne hybrid enn om personen går. Stor-Oslos én million innbyggere slipper tross alt ut to millioner tonn CO₂ bare ved å puste. Anstrenger man seg ved å løpe, sykle eller gå på ski øker utslippene med nesten én million tonn. Store idrettsarrangement burde stoppes for å redusere utslipp fra publikum og deltakere.

Tilbake til bilen; En elmotor er mer effektiv enn en vanlig motor, men den er langt fra miljøvennlig på grunn av bruk av forurensende Litium, kobolt og Neodymium. Disse råstoffene dekker kun 35–40 prosent av behov for råstoff når verdens personbilpark øker fra dagens 7,5 milliarder til 10 i 2050. 10 milliarder elbiler vil dessuten veie 4 milliarder tonn mer enn tilsvarende fossil biler. Elbilen er imidlertid ung og mye tyder på at utviklingen av ny teknologi innen motorer og spesielt batterier vil løse dagens problemer. Man tester nå batterier laget av radioaktiv grafitt fra atomreaktorer som vil funke i 25.000 år.

[ Vegvesenet skal se nærmere på fordelene for elbiler i byområder ]

Ifølge IEA og andre energispesialister tyder alt på at 50 prosent av klodens energi må komme fra olje og gass til og med ut 2050. Politikerne kan skryte av «det grønne skiftet», men må innse at vind og sol ikke på langt nær vil kunne erstatte olje og gass. Vi greier ikke å løse våre miljøproblemer når jordens befolkning passerer ni milliarder, grensen for en bærekraftig befolkning i 2050. Ønsker man å redusere utslippene bør man kanskje prioritere befolkningskontroll og verstinger som skylagring og 5G som krever 25 prosent av klodens energiforbruk, estimert til 260 PW (15 nuller).

Våre politikere må være helt på jordet når de tror det grønne skiftet vil tillate vekst og mer velferd i en tid med befolkningsvekst, økt byråkrati, overforbruk og krig. Så lenge våre politikere lyver om energi, kjører sitt eget løp og ikke kommer opp med troverdige visjoner, kan man ikke forvente at vanlige skattebetalere skal ta den økonomiske belastningen og leve asketisk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen