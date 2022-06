Kjære politikere i Fredrikstad – ikke ta dette fra oss

Vilde Heitmann, skoleelev og medlem av Unge arrangører (Privat)

Kommunedirektøren i Fredrikstad har iverksatt strakstiltak for å redusere kostnadene i kommunen fordi man ser at forbruket så langt i år har vært betydelig større enn budsjettert.

Et av disse tiltakene er innkjøpsstopp av varer og tjenester. Innkjøpsstopp vil kunne medføre at det ikke er mulig å gjennomføre Unge arrangører, Ung Scene og ulike aktiviteter og workshops for barn og unge på St. Croix-huset fra høsten.

På kommunens nettsider kommer det fram at «Forhold som gjelder liv og helse skal fortsatt gjennomføres», og på kommunestyremøtet 8. juni skal det besluttes hva kommunen skal kutte.

Vi mener at man nå må satse på helseforebyggende arbeid for barn og ungdom!

St. Croix-huset har i en årrekke vært et møtested for ungdom. Her treffer vi trygge voksne som skaper en arena for å bygge vennskap og relasjoner.

Ung scene, der byens mange unge talenter kan få prøve seg på scenen foran publikum hver tirsdag og Unge arrangører, der ungdom arrangerer ulike aktiviteter og festivaler for andre, er viktige møteplasser for ungdom som ikke tilhører idrettslag, korps eller annen organisert aktivitet. Her kan vi møte andre ungdom som har lignende interesser som oss innen kunst og musikk – på våre premisser.

Emma Bøvelstad Aune, Vilde Heitmann og Celine Christell Kyllevik på St.Croix-huset. (Privat)

I en studie publisert i 2021 ser man en tydelig økning i bruk av helsetjenester knyttet til psykisk sykdom for ungdom under pandemien. Det siste året har det vært mye fokus på ensomhet og dårlig psykisk helse blant ungdom. Kostnadene for enkeltindividet og det offentlige knyttet til psykisk sykdom er store. Det er derfor viktig å forebygge. Behandling koster mer enn slike forebyggende tiltak.

St. Croix-huset, Skateparken og Glemmen Akropark er viktige arenaer for en gruppe ungdom som ikke trives med eksempelvis organisert idrett. Her kan man komme når man ønsker. Vi bidrar til å forme miljøet samtidig som det er trygge voksne til sted.

Kjære politikere ikke ta dette fra oss. Se at vi har ofret mye for at våre besteforeldre ikke skulle bli alvorlig syke under pandemien, men nå må vi prioriteres. Dette handler om å investere i fremtiden.

