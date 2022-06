Nå tar vi hele Østfold tilbake!

Av: Siv Henriette Jacobsen, leder programkomiteen for fylkestingsprogrammet, Østfold Arbeiderparti

Når vi nå tar tilbake Østfold, er det viktig å bruke det positive engasjementet fra så mange Østfoldinger til å bygge er fylke som er enda bedre enn før og som samtidig løser de viktigste utfordringene og dekker de viktigste behovene som befolkningen i Østfold har. Samtidig er det viktig å bygge bruer og fellesskap over hele fylket slik at alle føler seg sett og verdsatt i Østfold. Nye Østfold må føre en politikk som reduserer motsetninger mellom mennesker og regioner i Østfold – og vi må se hele fylket.

Veldig mye av det som hadde fra før var bra, samtidig får vi nå en gylden mulighet til å bygge et enda bedre Østfold. Det positive engasjementet rundt delingen og den stoltheten og identiteten vi har som Østfoldinger må brukes å bygge et bedre fellesskap med færre motsetninger mellom by og bygd, mellom indre og ytre og mellom de som har og de som ikke har. Vi må ta vare på hverandre og skape flere fellesskap og færre motsetninger i det nye Østfold.

Siv Henriette Jacobsen, Østfold Arbeiderparti. (Morten Brakestad)

Litt rivalisering mellom regioner og mellom byer er alltid sunt, men det kan ikke være slik at vi skal ha innbyggere, bygder, byer eller regioner i Østfold som skal føle at de er mindre verdt eller at de ikke blir sett. Skal vi bygge fellesskap så må vi ta hverandre på alvor og innspillene fra alle deler av fylket må telle like mye.

I tillegg til å bygge mentale bruer og sosiale fellesskap så må denne holdningen også gjennomsyre politikken. Alle innbyggere i fylket må få tilgang til gode offentlige, og ikke minst fylkeskommunale tjenester. Alle deler av fylket må satses på når det gjelder næringsutvikling og kultur. Ikke minst må vi ha en samferdselspolitikk som bidrar til å bygge fylket sammen gjennom god infrastruktur og som gjør det lettere å bevege seg på kryss og tvers i fylket vårt.

[ Debatt: Kollektivtrafikk i egenregi! ]

Programkomiteen i Østfold Arbeiderparti er i gang med arbeidet vårt. Vi skal jobbe sammen med å lage et forslag til program som vi skal gå til valg på neste år. Politikken vi går til valg på skal avgjøres på et møte i desember.

Vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan vi kan bygge et enda bedre Østfold for fremtiden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen