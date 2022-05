Lederen av Stortingets Energi -og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss skriver i Dagsavisen. Som et vitnesbyrd fra sin visjonære statsminister og innovatør av fremtidig industri. Havvind er fremtiden – og det er bare helt fantastisk – men dama vet jo ikke forskjeller på installert effekt og produktet som kommer ut!

Påstanden er at 1.500 vindmøller skal ha 30.000 MW. Da må hennes kalkyle være at hvert tårn skal ha en generator på 20 MW. Da ligger hun foran den industrielle utviklingen. Det nærmeste jeg vet er 15 MW fra Siemens. Kunnskapen til den som sitter på toppen av beslutningen er så liten at det er skremmende for vår framtid. De 30000MW skal produsere kilowattimer. Kalkyle viser rundt 150TWh.

Men det viktigste, som ikke blir nevnt, er at dette skal subsidieres fra våre skattepenger. De vil vi heller ha i pensjoner og helsetjenester. Vindkraften så langt har blitt foret med elsertifikater – og staten har bundet dette opp i mange år til investorene på Cayman Island.

Norges hav har 20 prosent som er gunstig for havvind. Problemet er at det også skal deles med installasjoner, fiskefelt, skip, og hval. 80 prosent er dyphav og kan ikke brukes. Nei, vær så snill, gi oss noen politikere som vet hva de sier og gjør! Havvind blir ikke lønnsom verken for næring eller samfunn.

Hans Omberg, Fredrikstad. (Privat)

