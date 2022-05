Av: Victor Kristiansen, gruppeleder Fredrikstad Arbeiderparti, leder planutvalget Fredrikstad kommune

Åledalslinja. Et tilbakevendende prosjekt som gjerne går to skritt tilbake hver gang vi klarer å komme ett skritt fram. Denne uka har fylkesrådet i Viken fylkeskommune lagt fram en sak som i praksis foreslår å legge veien i et stort hull og be Fredrikstad kommune fylle igjen hullet.

Fredrikstad Arbeiderparti har vært klare på at dette er et prosjekt vi ønsker gjennomføre. For kommunen sin del ses Åledalslinja på som et viktig miljøtiltak som vil bedre trafikkforhold, støyforhold og forurensingsutfordringer gjennom Gressvik. Det vil også bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk. Konsekvensutredningen som vi legger til grunn viser positiv effekt for disse temaene. Jordvernargumentet er selvsagt gyldig, men totalnytten for prosjektet endres ikke av det.

Victor Kristiansen, gruppeleder Ap, leder planutvalget Fredrikstad kommune. (Fredrikstad Arbeiderparti)

Spørsmålet om veien skal bygges eller ikke, er allerede avklart i kommuneplanens arealdel, både i 2011 og 2020, som framtidig avlastningsvei for trafikken gjennom Gressvik. Verken fylkeskommune, vegvesen eller statsforvalter hadde innsigelser da.

Dersom innsigelsene til den bearbeida planen opprettholdes fra en eller flere instanser vil det være aktuelt med nye meklinger eller å vedta planen for å be departementet stadfeste den. Med en godkjent regulering vil man være et skritt videre før nye utfordringer, som eierskap og økonomi. Men det er etter vårt syn ikke det man skal ta stilling nå.

Viken fylkeskommune har vært svært opptatt av at Storveien er belastet, svaret på det er ja. Vi har løsningen, og den heter fortsatt Åledalslinja.

