For å sikre lokale industriarbeidsplasser må vi ha mer ren kraft nå

Hvis vi ikke evner som samfunn å tilrettelegge for at industrien får nok tilgang på strøm, vil Fredrikstad miste etablerte arbeidsplasser og vi kan se langt etter nyetableringer i tiden som kommer. Dette er alvorlig.

Erik Skauen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne, Fredrikstad. (Arne Børresen)

Strøm er konkurransedyktig, med alle fossile løsninger, som energikilde på pris. Det er økonomisk lønnsomt for industrien å legge om til elektrisk drift. Videre er det slik at internasjonale avtaler, nasjonale forventninger og kommunale vedtak jobber med mål om at samfunnet skal omstilles til å bli fossilfritt. Og dette ønsker industrien selv, både for å være fremtidig konkurransedyktig i et Europeisk marked, bygge legitimitet og fordi det er økonomisk lønnsomt på både kort og lang sikt.

Miljøpartiet De Grønne mener det er helt avgjørende at det nå må jobbes på alle nivåer for å få mer kraft til regionen så fort som overhodet mulig. Vi ønsker å trygge eksisterende lokale industriarbeidsplasser, legge til rette for at Fredrikstad skal få flere industriarbeidsplasser og for at kommunen skal klare å nå sine klimamål med 60 prosent reduksjon innen 2030.

Hva er da problemet?

All strøm som kommer til Nedre Glomma kommer via trafostasjonen på Hasle. Slik det er nå, er det nok strøm for å kunne dekke behovene til Øra, Borregaard, Nye Viken park og næringsområdet på Moum med flere, men det hjelper ikke så lenge strømmen ikke kommer fram til industrien. Og der ligger problemet. Ledningsnettet fra Hasle, over flere strekninger, må forbedres for at kapasiteten skal kunne økes og det må også bygges noen nye trafostasjoner mer lokalt.

Er det ikke bare å sette i gang da?

Jo, i et ideelt samfunn burde man bare trukket ut kabler og satt i gang. Men slik fungerer det dessverre ikke. Dette er uheldigvis lange prosesser. I dag må man beregne ca. 10 år fra industrien melder inn sitt behov til man kan forvente å få den kraften man trenger. Her burde selvsagt industrien vært tidligere ute, men det går ikke an å skylde på det nå. Nå må vi heller ta utgangspunkt i hvor vi er og jobbe særdeles godt for at mer kraft kommer til Fredrikstad så fort som overhodet mulig.

Helt nødvendig nå er at Nedre Glomma jobber opp mot strømselskapene for å få økt prioritet omgående, at systemet og rammevilkårene endres slik at de tilfredsstiller den omstillingen vi skal gjennom, med mye raskere tilrettelegginger og jobbe for at Fredrikstad kan bli en nasjonal pilot med mål om å finne bedre systemer for rask og ren kraft til industrisamfunn.

Konkurransekraft henger i dag sammen med samfunnsansvar og med tanke på grønne løsninger, og varens attraksjonsverdi måles i stadig større grad etter om produksjonen baseres på ren fremfor uren kraft.

Miljøpartiet De Grønne har store forventninger til at Fredrikstad kommune er på ballen, at næringsaktørene jobber på og at regjeringen, Østfoldbenken, Statkraft og Elvia ser utfordringsbildet og leverer i tråd med det samfunnsansvaret de har. Miljøpartiet De Grønne skal også gjøre det vi kan, lokalt i Fredrikstad, men også gjennom våre representanter på Stortinget.

