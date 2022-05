Du må komme deg ut, kultur er ferskvare. Den er her og nå

Kultur er det stoffet som samfunnet er laget av. Den griper oss, omfavner oss, beskriver oss og gjør oss til en del av noe større. Kultur er den teksten, musikken, pulsen som gjør byen levende.

Maya Nielsen, daglig leder for Visit Fredrikstad & Hvaler (Ylva Lie Bjerke)

Byen fortelles best med ord og toner, og særlig de som er skapt her. Det er strofen som du nynner på i snekka opp elva, over isen på Flora eller i gatene i Gamlebyen. Det er byen der du er hel, det er byen du kommer fra. Det er signaturen som du kjenner igjen, det er folka som er flokken din og det er stedene som gjør deg til flere enn bare deg. Det var slik vi trodde at det alltid ville være.

De to siste årene har sofaen blitt dypere. Veien fra stua til byen har blitt lenger. Vanene er endret, det sosiale nettverket har skrumpet og stua er rigget for både jobb og privatliv. Det har blitt så forunderlig lettvint å være hjemme.

Når du går ut av salen tar du med deg opplevelsen, men du kan ikke gi den videre.

Da pandemien traff oss var kulturlivet de første til å tenke nytt for å gi håp og støtte i isolasjonen. De stablet på beina digitale konserter og forestillinger for å bringe kultur hjem til oss, når vi ikke kunne komme til dem. Det var raust og riktig, og det eneste som kunne gjøres. Både bransjen og publikum ble digitalt bråmodne.

Alt kunne strømmes, sendes og sees når vi ønsket. Hjemmet ble en liten kokong med alt innen rekkevidde, når som helst. For mange ble det et bur vi ønsket oss raskest mulig ut av. For andre ble det en trygg havn å ankre opp i. De fleste av oss tilbringer fortsatt mer tid hjemme enn før pandemien traff oss.

[ Slik blir årets festivalsommer (+) ]

Kultur er ferskvare. Den er her og nå. Det som skjer på scenen kan aldri fullt og helt, og med alle sanser, oppleves av andre enn de som er. Opplevelsen deles der og da. Den gjør deg svett på dansegulvet, bassen sniker seg under huden og slår i takt med pulsen og tekstene spiller på alle følelser. Det er et kick som aldri kan strømmes.

Når du går ut av salen tar du med deg opplevelsen, men du kan ikke gi den videre. Energien som du får fra scenen på Magenta, Kulturhuset eller Litteraturhuset, i salen på Båthusteatret eller City Scene, i galleriene, i parken eller på torget lader deg opp og blir med deg lenge.

Fredrikstad har et fantastisk kulturliv. Det skapes opplevelser i enhver krok. Kulturkalenderen fylles opp og renner over av tilbud. Endelig kan vi glede oss til en sommer med festivaler, teater, revy, kunst og konserter uten restriksjoner.

Nå skjer det på scenen og ikke i stua. Det er ingen som kommer hjem til deg lenger, du må komme deg ut.

Akkurat denne kvelden kommer ikke igjen. Det skjer nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen