Regjeringens skoleforslag vil ramme bedriftene

Yrkesfagskolene som har blitt godkjent kjennetegnes ved at de har blitt opprettet på lokalt og regionalt initiativ fra bransjer som har store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert kompetanse for å drive sin næringsvirksomhet. De er med andre ord et viktig supplement til dagens struktur. Ikke en konkurrent.

Et eksempel er Akademiet Norsk Restaurantskole i Oslo. Etableringen (i 2017) var basert på lokalt engasjement fra anerkjente kokker og restauranteiere i Oslo og deres behov for kvalifisert arbeidskraft. De ønsket seg et bedre utdanningstilbud enn det Osloskolen kunne tilby. Til gjengjeld ville de forplikte seg til å ta inn lærlinger fra den nystartede skolen. Skolen samarbeidet med Lærlingekompaniet. Lærlingekompaniet, eller Opplæringskontoret for Hotell og restaurantfag, har utdannet i overkant av 5000 folk til restaurantbransjen de siste 35 årene.

God tilgang til kompetanse i arbeidslivet er en avgjørende forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet, møte utfordringer knyttet til befolkningsendringer, digitalisering og inkludering, og øke produktiviteten i samfunnet. Allerede i dag har vi et stort og økende udekket kompetansebehov. Ifølge NHOs Kompetansebarometer oppgir 2 av 3 NHO-bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Det er særlig andelen bedrifter med stor grad av udekket kompetansebehov som øker – fra 8 prosent i 2020 til 14 prosent i 2021. Utformingen av kompetansepolitikken er avgjørende for om vi lykkes med å tette dette kompetansegapet.

Støre-regjeringens forslag kommer som følge av et politisk ønske om å begrense etableringen av flere friskoler, og begrunner det med at det utfordrer den offentlige skolestrukturen. Dette til tross for at det i dagens lovverk står at etablering av skoler som vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet ikke skal få godkjenning. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser for øvrig at det er færre elever på private yrkesfaglige videregående skoler inneværende skoleår, sammenlignet med skoleårene 2012-2013, 2013–2014 og 2014–2015 (alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer sett under ett), og før den nye friskoleloven trådte i kraft.

Det er derfor vanskelig å se at disse skolene er en utfordring til den offentlige skolestrukturen. I stedet utfyller disse skolene de offentlige videregående skolene på en god måte som ivaretar viktige behov i lokalsamfunnet. Dette dels ved å gi et tilbud på steder hvor det er et stort kompetansebehov, men ikke foreligger et offentlig tilbud, eller på steder hvor det offentlige tilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke kompetansebehovene til de aktuelle næringene.

NHO, næringslivet, ordførere fra Senterpartiet og ordførere fra Arbeiderpartiet har i den offentlige høringsrunden gått imot hele eller deler av forslaget.

Nå håper vi at flertallet på Stortinget ser at forslaget vil være skadelig for mange i hotell- og restaurantnæringen over hele landet, og derfor vil stemme det ned.

