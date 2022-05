Sist sommer kjørte vi med ferjen fra Moss til Horten. På bildekket foran oss hørte vi i sommervarmen skrik og jammer. Det kom fra en dyretransport med griser. De stakkars dyrene kom altså fra Østfold og skulle over sjøen til Vestfold. Et landbruksfylke som Østfold har ikke lenger eget slakteri! Nortura finner det ikke «lønnsomt» nok. Sånn har Nortura holdt på lenge. Bondeorganisasjonene har så langt bøyd seg for at dette er den nødvendige «utviklingen. Følgelig ser vi at sentraliseringen av slakterivirksomheten bare øker.

Alle dyrevenner i landet – og de er mange – bør nå protestere mot dette. Færre slakterier betyr dårligere dyrevelferd. Lengre vei og transport gir selvsagt mer stress og lidelse for dyrene. Dette skal vi ikke lenger lukke øynene for. Det er på tide å slå alarm: Denne sentraliseringen innebærer mer dyreplageri! Unødig dyreplageri.

Til tross for navnet «Mattilsynet»: Dyr er ikke bare mat, først er de levende medskapninger som uttrykker velvære og tilfredshet når de har det godt, som føler og uttrykker smerte og angst når de har det vondt. Alle dyr fortjener å leve et så godt og naturlig liv som mulig, og de fortjener å få en slutt på livet så skånsomt som mulig! Disse hjerteskjærende lange dyretransporter er en loddrett skam.

Steinar Løberg, pensjonert lærer, Tistedal (Privat)

Flere politiske partier har bedre dyrevelferd på programmet, men vi tar dem slett ikke på alvor før de viser dette i handling. De må øyeblikkelig sørge for at ansvarlige myndigheter overstyrer Nortura og snur «utviklingen» mot stadig færre slakterier.

Dyrene og landbruket trenger tvert om flere slakterier, mange lokale slakterier og ikke minst flere ambulerende slakterier.

Først og fremst Senterpartiet, men også Arbeiderpartiet gikk til valg på slagordet «Ta hele Norge i bruk». Nedleggelsen av slakterier og stykkerier går i motsatt retning. Dette skader flere lokalsamfunn og er følgelig også elendig distriktspolitikk. For eksempel varslet Nortura for ikke lenge siden at deler av slakterivirksomheten i Steinkjer skulle legges ned og 79 ansatte miste arbeidet. Stykkeriet skulle flyttes helt til Tønsberg.

Det er jakten på lavest mulig pris som fører til dårligere dyrevelferd, ja regelrett dyremishandling.

Heldigvis får stadig flere sansen for og innser verdien av kortreist mat. Likevel går Nortura motsatt vei. Med maksimal profitt som eneste hensyn. Om Nortura på lang sikt vil tjene på en slik usympatisk profil, er tvilsomt.

Stadig flere forbrukere tar innover seg følgende ubehagelige sannhet: Det er jakten på lavest mulig pris som fører til dårligere dyrevelferd, ja regelrett dyremishandling.

Vi vil ikke at dyreholdet i Norge skal nærme seg den storskala elendigheten som foregår på kontinentet, med gigantiske «dyrefabrikker» hver på titusentalls dyr! (I flere land langs Østersjøen etablert med EU-støtte) Om forbrukerne fikk bare et aldri så lite innblikk i disse forholdene, i bakgrunnen for denne billige maten, vil de fleste ikke orke å spise den.

[ Karantenestasjon nedringt etter Facebook-innlegg: – Har hatt mange gråtende og redde ukrainske dyreeiere på tråden ]

Nortura skal derfor ikke fokusere på det billige, og slett ikke på det billigste. Her gjelder det ikke ting, men mat produsert av dyr. Det som markedsføringen bør fremheve, er ikke bare at maten er norsk, men også at maten er kvalitetsprodukt, resultat av dyrevennlig landbruk, ja dyrevennlig behandling fra begynnelse til slutt. Alle dyrevenner og en voksende skare bevisste forbrukere – blant dem stadig flere ungdommer – er klar over at kvaliteten på matproduktene henger nøye sammen med dyrenes levekår og dyrenes siste reis.

For å slippe unødig stress og lidelse bør dyrene helst slaktes på stedet. Kan de ikke det, må i det minste veien til slakteriet være så kort som mulig.

Det er en skam at det stikk motsatte bare tiltar, stadig færre slakterier, lengre dyretransporter. Denne sentraliseringen må stoppes. Våre myndigheter og folkevalgte må nå våkne opp og ta dyrevelferden må alvor!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen