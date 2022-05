Uten frivillige ville velferdsstaten vært fattigere

Av: Helene Saloua Apenes Matri, leder Helse- og velferdsutvalget, Fredrikstad Arbeiderparti.

En britisk studie som ble publisert i «BMJ open 2016» viser at frivillig arbeid kan føre til bedre mental helse enn hos de som ikke jobber frivillig. I tillegg vil både den som mottar hjelp fra frivillige og den som gir hjelp være mindre utsatt for ensomhet. Det er en vinn- vinn situasjon.

I min jobb som helsepolitiker, møter jeg svært mange dedikerte frivillige. Frivilligheten legger ned en enorm innsats som har betydning ikke bare for enkeltmenneske, men også samfunnet som helhet – for uten dere ville velferdsstaten vært fattigere. Er det noe vi er helt sikker på, så er det at vi nå, og i fremtiden, trenger et nært og tett samarbeid med frivillige krefter.

Frivilligheten er mangfoldig. Satser vi på frivilligheten, satser vi på folkehelse

Det finnes så mange bra og riktige organisasjoner i Fredrikstad kommune. Organisasjoner som trår til både i det hverdagslige, men også når krisen rammer. Det er med stolthet vi ser engasjementet. Vi lover å komme tilbake til dere i løpet av dette året. Akkurat i dag, i dette leserinnlegget, vil jeg likevel rette oppmerksomheten mot én satsing det har vært bred enighet om både nasjonalt, lokalt og på tvers av politisk ståsted; frivilligsentralene.

Vi har per nå fire sentraler i Fredrikstad. Disse driftes gjennom en kombinasjon av statlige tilskudd og at sentralene hvert år har søkt tilskudd av helse- og velferdsutvalgets tilskuddsordning. Det har i flere år vært riktig og viktig å tildele frivilligsentralen disse midlene. Den oversikten og den organiseringen av frivillige som frivilligsentralen utøver er prisverdig. Her knyttes innbyggere med behov for frivillig hjelp sammen med i overkant av 600 tidgivere (frivillige) som kan bidrar. Det er en oversikt vi setter pris på.

I år markerer vi frivillighetens år. Vi skal hedre og rette oppmerksomheten på arbeidet som blir gjort i Fredrikstad. Vi står overfor mange utfordringer knyttet til nåtidens og fremtidens helse- og velferdstjenester. Noe av svaret for å ivareta og opprettholde gode helsetjenester er et tettere samarbeid med frivilligheten.

Vi har ved flere anledninger blitt invitert av frivilligsentralen Øst til samtale med bakgrunn i at behovet for tjenestene de tilbyr har økt. De har i sin dialog fremmet et ønske om en ny sentral på Lisleby. Denne sentralen ser en for seg kan være nyttig både for Lisleby og for Rolvsøy, og vil avlaste sentralen knyttet til frivilligsentralen Øst.

Vi er helt enig i behovet, men mener at i en krevende økonomisk tid må det ses på hvordan en forvalter de pengene en har og hvordan vi smartest fordeler de. Vi må være kloke i våre avgjørelser. Vi må for eksempel ikke forhaste oss med å åpne en sentral som vil gjøre at de tilskuddene vi får fra staten må fordeles på fem og ikke fire sentraler. Det kan føre til en forringelse av allerede godt drevne frivilligsentraler.

Men vi sikrer denne diskusjonen gjennom at bystyret 05. 05. 22 vedtok at Kommunedirektøren skal legge fram sak i forkant av budsjett 2023 om etablering av ny frivilligsentral på Lisleby. Det er gode nyheter og et godt vedtak.

Helse- og velferdsutvalget vedtok 20.10.21 sitt høringssvar til høring- ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler. I denne høringen skisserer kulturdepartementet modeller for tildeling av tilskudd, dette oppsummerer de i fire forskjellige modeller. Fredrikstad kommune var i sitt høringssvar opptatt av å støtte den modellen som bidrar til videreutvikling av frivilligsentralene, i tillegg var vi opptatt av at modellen ga frivilligheten og kommunen mulighet til sammen å velge hva som er god organisering, ut fra lokale forhold. I noen tilfeller kan det for eksempel være bedre utnyttelse av ressursene å utvide tilbudet ved en eksisterende sentral.

Hvis departementet lander på den modellen som Fredrikstad kommunen støtter i sitt høringssvar, mener Arbeiderpartiet det ligger en mulighet til å tenke nytt på hvordan vi opprettholder hensikten med frivilligsentraler i Fredrikstad kommune. Det betyr at vi venter i spenning på avgjørelsen til staten knyttet til denne tilskuddsordningen.

I mellomtiden vil jeg at vi skal heie på en aktiv og levende frivillighet, det er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Frivillig arbeid er en av de viktigste drivkreftene i et godt lokalsamfunn og en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig. Satser vi på frivilligheten, satser vi på folkehelse og gevinsten av å satse på folkehelse er innbyggere som er bedre rustet til å ta gode livsvalg som igjen gir økt livskvalitet og mulighet for en aktiv medvirkning i lokalsamfunnet.

Gratulerer med frivillighetens år!

