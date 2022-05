Vårens verste eventyr

Endelig er varmen kommet, sola skinner, tid for å være ute. Naturen våkner til liv, alt vokser og gror. Men så: Brått flerres stillheten av et helikopter, på vei for å hente nye lass med materialer til en hytte på Hvaler. Fuglene flakser forskremt av redene. Godt gjemt i skogen ligger nyfødte rådyrkalver, mens bakken dirrer under dem. Dette helvetet gjentar seg stadig oftere, i alle hyttekommuner. Frakten skjer særlig om våren, den tiden fastboende kan nyte stillheten. Det har pågått i årevis, og det øker stadig.

Norge har forpliktet seg til å få ned CO₂-utslipp innenlands med 40 prosent innen 2030. Denne typen utslipp kan knapt sies å være nødvendige, og bør stå først i køen for stopp.

Støynivået ligger over smertegrensen, time etter time. Vi undrer oss over at det er strenge krav til støy rundt flyplasser, mens slike krav åpenbart mangler når det gjelder helikoptertrafikk. Frakten går like over hustakene.

Ett av firmaene som brukes på Hvaler er Pegasus. På hjemmesiden skriver de: «Ved en avstand på ca. 1 km mellom lasteplass og losseplass frakter vi ca. 20 kolli pr. flytime». Altså: 20 ganger i timen øker støynivået for de som bor nær lasteplassen.

Grunnprisen for dem er fra 8.000-13.000 kroner per time pluss moms. I tillegg kommer en startpris. En hytteeier kan dermed leie alternativ transport til samme pris. Hvor er miljømyndighetene i kommune og stat, som tillater slik støy og utslipp? Ikke minst å utsette mennesker og dyr i nærområdet for dette marerittet!

Gunn Hedberg, styreleder Papperhavn Velforening, Hvaler. (Privat)

