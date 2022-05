Studenter og kompetanse er viktig for Fredrikstad

Pressen har de siste ukene meldt at Campus Fredrikstad står i fare for å bli nedlagt. Høgskolen i Østfold har i dag studietilbud i to byer – Halden og Fredrikstad. Styret for høgskolen skal denne våren avgjøre om disse bør slås sammen, slik at hele studietilbudet samles på ett sted, eller om dagens modell – med to campuser – skal opprettholdes.

De siste ukene er det rettet kritikk mot Fredrikstad kommune i avisspaltene for å ikke være mer synlig proaktive for å beholde høgskolen i Fredrikstad. At kommunen ikke har brukt media til å formidle vår ambisjon og vårt ønske om å fortsatt være en høgskolekommune, betyr ikke at vi sitter stille i båten.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap). (Martin Næss Kristiansen)

For å legge all tvil til side: Fredrikstad kommune ser stor verdi i å ha Høgskolen i Østfold her i Fredrikstad. Vi har tett og hyppig dialog med høgskolen, og har vært svært tydelige på at vi ønsker at styret konkluderer med at studentene og all den kompetansen som institusjonen besitter får bli her!

Etableringen av Høgskolen i Østfold, med campus og studentboliger sentralt i byområdet, har stor betydning for den positive utviklingen i Fredrikstad sentrum. Det er svært viktig for kommunen at Høgskolen i Østfold satser videre på utvikling av campus sentralt i Fredrikstad.

Studentene ved høgskolen bidrar til å skape liv i den lille verdensbyen. Både studenter og ansatte utvikler byen med sin kompetanse. Deres kunnskap tar våre tjenester og tilbud et skritt videre. Og studentene bidrar med avgjørende innsats i kommunens tjenesteyting, både i studenttiden, og ved å bli våre medarbeidere når studiene er fullført.

Et eksempel på det tette samarbeidet mellom Fredrikstad kommune og høgskolen er etableringen av SimFredrikstad. Etter politisk vedtak og økonomisk prioritering, både i kommunen og på høgskolen, kunne vi nylig sammen ta i bruk SimFredrikstad. SimFredrikstad er en ny felles øvingsarena på 2.000 kvadratmeter, tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening – for både høgskolens studenter og kommunens medarbeidere. Samarbeidet mellom HiØ og Fredrikstad kommune om det nye ferdighets- og simuleringssenteret på Værste har bidratt vesentlig til utviklingen av kvaliteten i studietilbudet ved Høgskolen i Østfold – avdeling Fredrikstad – og bidrar samtidig til å befeste høgskolens viktige tilstedeværelse i Fredrikstad sentrum. Dette er bare ett eksempel. Det er også verdt å nevne:

Fredrikstad kommune er medeier i Drivhuset Østfold. Her får studenter og forskere bistand til å utvikle kompetanse og ferdigheter i entreprenørskap og forretningsutvikling.

Det er nylig undertegnet en intensjonsavtale mellom høgskolen og biblioteket i Fredrikstad kommune om å styrke samarbeidet. Både folkebibliotekene og akademia har et ansvar for å formidle kunnskap til befolkningen, samt å legge til rette for, og delta i samfunnsdebatten. Akademia trenger arenaer for å formidle sin forskning og kunnskap, og bibliotekene skal opprettholde og styrke sin posisjon som en sentral arena for offentlig debatt og dannelse. Vi har sammen nylig mottatt 250 000 kroner fra nasjonalbiblioteket, etter felles søknad.

Program Aktive Fredrikstad har inngått formelt partnerskap med HiØ, som skal bidra med følgeforskning.

Etat aktive liv har, sammen med eliteklubbene, samarbeid med høgskolen om mulig etablering av et nytt studieløp.

Kommunen samarbeider med høgskolen om vertskap for Olympiatoppen Østlandet og testsenter.

Det er tett dialog og samarbeid mellom innovasjon og prosjektledelse på høgskolen og kommunens næringsvirksomhet.

I tillegg til dette har kommunen innvilget støtte til både Studentsamskipnaden og høgskolen. Blant annet har Kranen SFO nylig fått 150.000 kroner og prosjektet GreenBeez er støttet med 1,2 millioner kroner. Dette er viktig for å bygge Fredrikstad videre som en attraktiv studentby, og investere i kunnskap som kan utvikle oss som kommune videre.

Administrasjonen i kommunen jobber for tiden med ytterligere to politiske saker som skal fremmes for politikerne til behandling i løpet av de neste månedene:

Avtale om attraktiv studentby

Studentpakke for studenter som melder flytting til Fredrikstad

Høgskolen i Østfold er viktig for kommunen og byen. Fredrikstad kommune ser fram til det videre samarbeidet med høgskolen, studentene og studentsamskipnaden om å gjøre Fredrikstad til en enda mer attraktiv studentby, og legge til rette for høgskolens videre utvikling i hjertet av den lille verdensbyen.

