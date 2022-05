Det handler om fakta og ytringsfrihet, Jon Tore Knoff

I sitt svar til Ida Skjerdens debattinnlegg 27.04 skriver Jon Tore Knoff den 03.05 følgende i Dagsavisen: «Jeg har sjelden lest et debattinnlegg som virkelig fremmer et hat overfor en yrkesgruppe, friluftsinteresserte mennesker, en lovgivende forsamling og regjering, og som trengs et tilsvar på».

Hvor er tilsvaret ditt Jon Tore Knoff? Det jeg derimot leser er påstander om at Ida Skjerden og medlemmer av rovdyrvennlige grupper innad i sine Facebook grupper har kommet med hatefulle ytringer som går utover bønder, skogeiere og deg selv som ulvejeger.

Videre antyder du at Ida Skjerden bør politianmeldes for hatefulle ytringer og handlinger mot enkeltpersoner og foreninger. Jeg vil minne deg om at ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Hatefulle ytringer er noe annet. Dine påstander er derfor alvorlige og ubegrunnede.

Når det gjelder å sitte ved begge endene av bordet, kan jeg minne Jon Tore Knoff på Høyreregjeringens lynraske saksbehandling da fylkesleder i Høyre, sauebonde og grunneier ville skyte en bjørn i 2016. Mannen tok sitt ønske opp på Høyres landsmøte med en partifelle, og seks dager senere var bjørnen felt. I dette tilfelle ble Miljødirektoratet instruert i en enkeltsak. Det er alvorlig og politisk kameraderi av simpleste sort.

Hva Jon Tore Knoff mener med «den som roper høyest, faller fortest» får han selv svare for, men han skal vite at vi er svært mange som kommer til å rope høyt i saker som handler om vern av natur og naturmangfold, og for våre sårbare rovdyr spesielt. Vi har tenkt å stå oppreist, ikke falle, og vi har faglig støtte. Blant annet konkluderer OECD-rapporten med at Norge ikke gjør nok for å nå egne mål og forpliktelser for klima og miljø. OECD konkluderer med at antallet truede arter øker i Norge, på grunn av arealbruk til landbruk, skogbruk og utbygging til veier og bebyggelse, samt at matproduksjonen må bli grønnere.

Det er fristende å minne Jon Tore Knoff om at Stortinget i 2016 ba om en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Det fordi et fåtall med særinteresser ikke hadde tillit til norsk forskning, mente ulven var satt ut i Norge, og de ropte høyt. Rapporten konkluderte som kjent med at ulven stammer fra Finland og Russland, og det fantes ingen innblanding av hund. Det som også er sikkert er at de som ropte høyt i utgangspunktet i denne saken, falt fort.

