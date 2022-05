Ap vil ikke avskilte erfarne lærere: Barna trenger læreren sin!

Tiden er overmoden for å rydde opp etter åtte år med Høyre i skolepolitikken. Og opprydningen er godt i gang, med kunnskapsminister Tonje Brenna i bresjen:

Vi gjennomgår nå prøver og krav til rapportering og dokumentasjon, slik at lærerne skal få mer tid til elevene og bruke mindre tid på byråkrati.

Vi sørger for at flere lærere kan ta etter- og videreutdanning i flere av skolens fag.

Vi dobler antall plasser på praktiske og estetiske fag fordi det er viktige for elevenes læring og mestring.

Vi starter arbeidet med en ungdomsskolereform for å gjøre skolen mer praktisk.

Og ikke minst: Vi stanser Høyres politikk for å «avskilte» erfarne lærere – som er et viktig steg for unngå alvorlig lærermangel.

Høyres Margret Hagerup er nå høyt på banen og sier mange foreldre er bekymra for at lærerne ikke har fordypning i fagene sine. Men under Høyre har det blitt rekordmange ukvalifiserte som underviser i norske klasserom.

Det har de uavhengige faktasjekkerne i Faktisk.no gått gjennom: I fjor konkluderte de med at det var klart flere ukvalifiserte lærere under Erna Solberg enn sist Arbeiderpartiet var i regjering, både når man ser på antall og når man ser på andel ukvalifiserte som underviser i klasserommene. Selv om det heldigvis har blitt flere lærere i skolen totalt sett, har det også blitt flere ukvalifiserte. Den utviklingen går i feil retning. Det er et problem for elevene.

Problemet er ikke at lærerne som er i skolen er for dårlig, som Høyre ser ut til å mene. Problemet er at de ikke er mange nok. Og problemet er at de ikke har nok tid til å gjøre jobben.

Det hjelper heller ikke på foreldrenes bekymring å la bakdøra i klasserommet stå åpen for vikarer uten lærerutdanning. Tvert imot må vi beholde de dyktige, erfarne lærerne. Vi ønsker ikke å tvinge erfarne lærere ut av klasserommet og tilbake på skolebenken for at de skal kunne fortsette å gjøre i jobben sin.

Det står heller ikke veien for faglig påfyll og fordypning. Derfor sørger Støre-regjeringen at flere lærere skal få ta etter- og videreutdanning for å oppdatere seg faglig, og vi bruker 1,7 milliarder på dette bare i 2022.

For Arbeiderpartier det viktigste at læreren har tid til å være i klasserommet og til å se eleven og skape læring, utfoldelse og motivasjon. Vi mener at erfaring er verdifullt – også når det gjelder lærere. Og vi vil ha en skole med mindre pålagt byråkrati, og mer praktisk og aktiv læring.

