De som roper høyest - faller fortest, Ida Skjerden

Sjelden har jeg lest et debattinnlegg som virkelig fremmer et hat overfor en yrkesgruppe, friluftsinteresserte mennesker, en lovgivende forsamling og regjering, og som trengs et tilsvar på.

[ Debatt: Ida Skjerden snakker ned en seriøs og betydelig næring i Norge ]

Skjerden og mange av hennes medfeller fra de rovdyrvennlige grupper, særlig på Facebook, har de senere år hausset opp stemningen innad i sine grupper, med hvor hatefulle ytringer som kan komme fram.

Og særlig går dette utover bønder, skogeiere og oss som driver med jakt på rovdyr.

Skjerden nevner i sitt innlegg korrupsjon, og jeg forventer da at Skjerden politianmelder sine mistanker, slik at man kan fjerne den tvilen, kan hende Skjerden selv bør politianmeldes for mange av sine hatefulle ytringer og handlinger mot enkeltpersoner og foreninger.

For øvrig kan det også kommenteres at de som roper høyest, faller fortest.

