Naturverner Ida Skjerden og «Tore Hund». (Privat)

Oppskriften gir en bakst som fører til utrydding av truede arter og rasering av natur. Det advares mot at pendlerboligsvindel og seksuell utnytting ikke sjeldent også forekommer:

Ta et Arbeiderparti og Senterparti – bland disse godt sammen i en skikkelig samrøre med et stinkende, maktbegjærinfisert møkkagreip.

Tilsett litt idioti, kåtskap, feilplassert hat mot enkelte rovdyrarter og generell grådighet, men vær forsiktig, en liten klype er nok, det er rikelig med dette i røren fra før.

Rør rundt med politisk ledelse fra norsk sau- og geiteavlslag, Norges jeger- og fiskerforening, Norskog, Norges småbrukerlag og Norges Bondelag. Det er disse som er de egentlige hovedingrediensene i røren og som bestemmer smaken og resultatet.

Krydre med et dryss av gamle grabukker, nullvisjonister eller FNR, de smaker gjerne det samme da de ofte er samme ulla.

Hvis du finner en og annen ungjente, eller natur- og rovdyrverner som har forvillet seg inn i røren, vær grei og plukk de raskt vekk, de kan ødelegge den konsentrerte og beske smaken av klima- og naturkrise og nøytralisere røren. De vil dessuten raskt bukke under av forgiftning hvis de ikke reddes ut.

La røren ese til den sprekker av tilbakeholdt informasjon, løgner, utenomsnakk, selvgodhet og sydende maktkåthet, den er da klar til steking. Dette tar ikke så lang tid. Den er bristeferdig og høy på seg selv i utgangspunktet.

Den bør stå til heving kjølig på stortinget. Der får den stå i fred. Stortingsrepresentantene er som kjent i kantinen og spiser billig, subsidiert mat og enser ikke røren. Der er for øvrig mange av den samme røren.

Røren vil heve under et dekke av klisjeer, floskler, plattheter og repetitive, ytringer med dårlig tilslørte frierier til næringsinteressene og bondestanden. Ordet ‘trygghet’ vil forekomme et firesifret antall ganger. Det kleber seg godt til røren og betyr ingenting for resultatet.

Røren stekes på 5 gradersmålet til 2025, men kan med fordel kastes lenge før det og selvsagt helst mye før røren har lyktes med å rasere alt av dyr og natur og unge piker.

Røren må ses til underveis; uten tilsyn og korrigering vil den ese langt ut over formen og ta hele ovnen i bruk med den rengjøringen og restaureringen dette vil medføre i ettertid. Omgivelsene vil bli fullstendig rasert. Røren kan gjøre ubotelig skade. Det må vi søke å unngå.

Stikk en pinne i den av og til for å sjekke om den er ferdig. Hvis det fester seg mye oljeaktig dritt til pinnen, så er dette helt normalt for denne røren. Hvis røren skriker til av smerte når du stikker den, er det ‘ittno å bry seg om – sånn er naturen!’ (sitat fra ulvejeger og rovdyrhater).

Så må den steke og brenne lenge, helst til evig tid på et veldig, veldig, veldig varmt sted.

Skal du innta denne baksten må du være klar over at selv små inntak er dødelige for dyr og natur og skadelig for unge jenter, har det vist seg. Baksten er svært giftig og lettantennelig da den inneholder høye konsentrasjoner av fossilt brensel som den vil fortsette å hente opp fra havbunnen. Du må ikke blåse på den, den vil bli glad fordi den tror at det er vindturbiner satt opp av utenlandske selskaper som stikker av med penga – og som kun gir oss ødelagt natur tilbake.

Denne baksten kan ikke nytes, ikke på noen måte. Den er ikke egnet til innvortes bruk. De som har svelget den hel bærer preg av det, for å si det sånn. Kameler er bare fornavnet. Her snakker vi dinosaurer, anakronistiske og forhistoriske og svært tungt fordøyelige ingredienser. Skulle du ved et uhell komme til å få i deg noe av denne røren vil du enten bli forferdelig stinn og oppblåst og plutselig tro du har fått draget på unge jenter, eller du vil kunne oppleve et uforklarlig og irrasjonelt hat mot rovdyr. Ring giftinformasjonssentralen, du trenger i slikt tilfelle avgiftning umiddelbart.

Debatt: Sitt ikke inne når alt håp er ute

Hvis du skal bruke denne baksten til noe som helst, anbefales det å plassere den på et hyttefelt i før urørt natur hvor den kan snø inne eller tas av klimakriseindusert flom eller ras. Du kan også kaste den og velte den over ende i en ødelagt strandsone eller på et nedbygd matjorde, eller du kan sette den ut på utmarksbeite i et flatehogsfelt hvor den kan forkomme sammen med de 86 000 sauene som stryker med i utmarka hvert år, helt uten rovdyras hjelp.

Men helst bør den altså kastes før den har est ut over av sin egen selvtilfredshet og tatt kverken på alt levende rundt seg. Vi andre, som foretrekker et sunnere kosthold uten sauekjøtt og denne baksten, vil jo fortsatt ha noe å leve av og for og med etter at baksten er fortært eller har avgått.

Restene av denne naturfiendtlige samrøret kildesorteres i konteinere for høytoksisk avfall. Husk å destruere alt – den er absolutt ikke egnet til gjenbruk.

God appetitt!

