Evig maktkamp - FN må få overnasjonal makt

Desto lengre konflikten i Ukraina varer desto mer skremt blir jeg av menneskets natur. Det virker som Darwins uttalelser om «Survival of the fittest» stemmer. Innen dyreriket ser vi at evolusjonen styrer utvikler i henhold til den sterkestes rett. Alle arter optimerer egenskapene ut fra livsbetingelser, miljø og konkurranse. Med sivilisasjonen endret mennesket seg fra at muskelstyrke var viktigst, til at IQ og talegaver får større betydning.

I dyreriket bestemmer lederen over flokken, men viser ikke samme ondskap som vi ser blant menneskene. Det er ikke nok å ha overflod av penger og velstand. Makt teller like mye og skaper farlige ledere. Så lenge vi har eksistert har vi sloss, selv når det var ressurser nok. Kamp og krig om makt, rikdom og velstand tar aldri slutt. Religion, etikk og politikk spiller en viktig rolle, men bremser ikke ondskapen. Dagens samfunn styres mye av populistisk media hvor sannheten ofte skjules.

Snart må russerne slutte å tro at Ukraina er styrt av homoseksuelle, nazister, jøder og leiesoldater. — Ulf Tolfsen

Med dette bakteppe prøver jeg å forstå Putins krig i Ukraina. Han velter seg i rikdom og kunne levd godt, blitt venner med vesten og utviklet landet, men på grunn av sin oppvekst og fortid i KGB/FSB er han indoktrinert med gammelt sovjetisk tankegods og hat mot vesten. Han har som Hitler selektiv empati og kan elske en hund, men samtidig forgifte en «fiende» med radioaktivt polonium. Det er forståelig at han vil ha kontroll over Krim- og Donbass-regionen hvor majoriteten er russisk, men til hvilken pris? Kanskje kan dette være et viktig element i en mulig fredsavtale? Det er imidlertid merkelig at han bomber i filler de områdene han ønsker å overta.

Når vesten nå står 95 prosent samlet og forsyner Ukraina med mer og mer våpen, truer han med «ekstreme konsekvenser». Det kan bety alt fra gass til taktiske atomvåpen, som i realiteten kan lede til 3. verdenskrig!

Russlands terror skremmer de Baltiske stater, Sverige og Finland i armene på NATO og det er vel som å vifte med en rød klut foran oksen Putin. Selv om vi vet at NATO ikke er en angrepspakt har USA «Defender of our democracy»-svin på skogen. Det er nok å nevne Vietnam, Chile, Panama, Nicaragua, støtten til Israel og Saudi-Arabia. Vi bør heller ikke glemme Irak eller Afghanistan, men spillet om Ukraina er helt hinsides.

Ledere fra hele verden bøyer seg for en grusom diktator. Vi gjør ikke nok. Lekende lett har Putin glemt konvoiene til Murmansk med mat og alle typer våpen til Stalins kamp mot diktatoren Hitler. Vestens hjelp til Ukraina er vel identisk? Putin er verre enn nazistene. Vesten kan ikke vente med å handle. Send kamphelikoptre, A-10 panserkampfly, kongsbergmissiler og alle typer raketter. Svermbaserte små droner er nye våpen som er ekstremt effektive.

Flere godt utdannede russere flykter nå fra landet og fakta om terroren må snart nå fram når likposene kommer hjem. Over 30.000 russere er trolig drept. Snart må russerne slutte å tro at Ukraina er styrt av homoseksuelle, nazister, jøder og leiesoldater. Vesten må stå samlet om å hindre Russland i å tjene milliarder på olje og gass. Landet er selvforsynt med mat og råstoff, og kan greie seg lenge, men økonomien og tap i krigen er verst.

Etter at Warszawapakten/jernteppe, Romania, DDR, Albania, Saddam og Røde Khmer var historie trodde vi verden stort sett var på rett vei. Vi er ikke mer enn ferdig med pandemien før det klikker for de autokratiske lederne, Putin i Russland og Lukasjenko i Hviterussland. Duterte på Filippinene og Bolsonaro i Brasil er vel også tvilsomme, og situasjonen i Iran, Venezuela, Afghanistan og flere land i Afrika er i krise, men påvirker ikke verden som Ukraina. Farligst og mest ukontrollerbar er Kim i Nord-Korea, men mektigst er vel Xi Jinping i Kina som krangler i Sør-Kinahavet - og om Taiwan, men er passiv om Ukraina.

Situasjonen i Ukraina overgår alle andre konflikter. Den har passert grensen til galskap. Det er ingen logikk bak handlingene. Hvis Putin har planer om russifisering av Ukraina, hvorfor ødelegge alt? Mye av ødeleggelsene er uerstattelige og kostnadene har nå passert minst 50.000 milliarder. Tar han i bruk taktiske atomvåpen vil store deler av Ukraina bli ubeboelig i flere tusen år. Tsjernobyl ligger der som en påminnelse.

Hvis Putin ikke har tenkt å gå ned med skuta «stor-Russland», kan han ikke bruke atomvåpen. Til tross for sensur vil sannheten om ugjerningene i Ukraina komme ut i løpet av noen år, eller etter hans død om maks 10–15 år - hvis ingen tar livet av ham før. Ingen ting tyder på at evolusjonen vil eliminere atferd som Putin nå har framvist.

Når konflikten i Ukraina er over må verden gå sammen om et sterkere FN hvor vetoretten i sikkerhetsrådet fjernes og overnasjonal makt integreres. Hadde verden hatt et meget sterkt FN ville ingen av diktatorene verden har opplevd etter 2. verdenskrig fått utfolde seg. Nå aksepterer vi at en diktator kan gjøre grusomme ting uten at verden griper inn. Jeg er imidlertid tvilende til om verdens land vil akseptere overnasjonal makt, så FN kan stoppe gale ledere?

