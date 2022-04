Å nikke en flat ball

. (...)

Så er rabalderet i gang igjen. Spillefilmen «Lange flate ballær 3» går for fulle hus på kino i Fredrikstad, og folk er rasende på ovenfra og ned-holdning fra anmeldere i Oslo-pressen. Mens filmen blir hyllet i våre lokalaviser, gir VG terningkast 2 og Aftenposten kaller filmen et totalhavari.

Hva skyldes denne himmelvide meningsforskjellen? «Lange flate ballær 3» er jo bare en humor-film og burde kanskje kunne vurderes etter normale kriterier for denne sjangeren? Men nei, så enkelt er det ikke.

«Lange flate ballær»-filmene er for det første laget av en av Fredrikstads høyst levende store sønner, Hollywood-filmregissør Harald Zwart. Og han «køddæru’nte» med i Plankebyen. Fredrikstadfolk er med god grunn svært stolte av alt Zwart har fått til i den beintøffe og glamorøse internasjonale filmbransjen.

Og når filmregissøren lager gøyale actionfilmer i Hollywood-stil fra hjembyen, synes mange det er for drøyt at han skal møtes med negativ kritikk. Folk slår ring om ham og er enige i at Fredrikstad virkelig fortjener den tåpelige betegnelsen Hællæwood! Et angrep på en «Lange flate ballær»-film av Harald Zwart, blir fort et angrep på Fredrikstad.

Alle de tre «Lange flate ballær»-filmene er bygget opp rundt en gjeng helt vanlige menn fra Fredrikstad med ekstra store mager. I film nummer tre jobber de fremdeles sammen på et bilverksted. Der prekær’em Østfold- eller Fredrikstad-dialekt så det synger. Publikum synes dette er ustyrtelig morsomt, og latteren sitter løst i salen under hele forestillingen. Det fnises og knises jevnt fra alle benkeradene i kinomørket.

Replikkene er selvsagt også skreddersydd med godt planlagte punchlines som sitter rett i enhver mottakelig, munter Fredrikstad-sjel. Og latteren runger i salen. Det er så gøy å bli kødda med på ordentlig av sine egne! Og nåde dem som synes dette er for teit og dumt. Det hele er nemlig ekte sjølironi, noe Fredrikstadfolk har mer enn nok av. Alle har jo det, bortsett fra de oppblåste filmanmelderne fra Oslo- pressen, får vi vite i opphissede innlegg på sosiale medier.

Det er mest pinlig raljering, rare ansikter, store pupper, måk og mæl. — Frode Rekve

At mange av replikkene og kommentarene fra amatørskuespillerne svært ofte nettopp er litt teite og enfoldige, fyrer bare opp publikum. Det er så herlig! For akkurat noe sånt kunne faktisk naboen vår ha sagt eller svart. Åh, det er så deilig og befriende! Vi kjenner oss igjen. Vi er liksom hjemme!

Spørsmålet er hvor holdbar og morsom denne dialekt-harselasen er i lengden? Har ikke manusforfatterne noe mer snertent å by på? I hvert fall innimellom? Raymond-effekten sitter godt i, og enn så lenge er det (dessverre) fortsatt slik at folk fra andre kanter av landet ofte trekker litt på smilebåndet bare de hører et snev den flotte Østfold-dialekten. Og akkurat det fortjener den ikke.

Som kinofilm må også «Lange flate ballær 3» finne seg i å bli vurdert som nettopp det den er – en spillefilm. Riktignok en humor-film, men noen av historiens mest kjente og berømte filmregissører skapte nettopp sine mesterverk med store porsjoner humor. Det er nok å nevne Charlie Chaplin og hans elskede filmer. Og spørsmålet blir – holder selve filmen «Lange flate ballær 3» mål etter vanlige profesjonelle kriterier for filmbedømmelse?

Svaret må dessverre bli nei. Selve hovedhistorien blir for tynn og uengasjerende. Kanskje ikke «like interessant som å se billakk størkne», slik VGs anmelder skriver, men nesten. Filmen har knapt framdrift over hodet. Selve handlingen er dønn kjedelig, stereotyp, enkel og forutsigbar. Skuespillerprestasjonene er heller ikke mye å skryte av. Det er mest pinlig raljering, rare ansikter, store pupper, måk og mæl.

Men ingen kan ta fra Harald Zwart & Co at de nok en gang har skapt en sjarmerende humor-film med typer du blir litt glad i og som har mange snåle, treffende Nedre-Glomma-uttrykk.

Og det holder kanskje det, for oss. På ei drøy uke har over 30.000 mennesker kjøpt billett til filmen bare i Fredrikstad. Og snart skal den ut på Norgesturné.

Lykke på reisa!

