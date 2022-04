41 år med dugnad

Papperhavn Velforening har nå hatt sin årlige ryddedag i Kuvauen på Vesterøy. I tillegg har vi fjernet stillehavsøsters utover i vannet, smertefullt å tråkke på.

Nå ligger stranda klar for alle som vil på tur der i påsken. Så håper vi alle besøkende gjør sitt for å holde Kuvauen slik våren og sommeren gjennom. At de tar med all søppel hjem, inkludert dopapir, snusposer og sneiper (det liker vi ikke å rydde!). Heller ikke lager bål på eller ved fjell, svimerkene blir der for alltid.

God påske til alle!

