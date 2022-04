Hva betyr tallene på de nye sykkelskiltene?

Jeg spurte de som satte opp skiltene om hva tallene på skiltet betød, men det visste de ikke, selv om de skulle sette opp over 1.000 stykker.

Nå «lurær» jeg på om noen kan forklare hva tallene står for, og også hvorfor gående ikke lenger kan ferdes trykt på gang- /sykkelstien. Slikt det nå er blir vi nesten påkjørt av syklister som ikke melder sin ankomst med verken bjelle eller rop.

Noen steder viser skiltene at det bare er for syklende, mens andre steder har de beholdt skiltene som også viser adgang for gående som tidligere. Og gudskjelov for det!

