Energi for fremtiden

Høyre lanserte nylig en oppdatert plan som følger stortingsmeldingen Energi til arbeid som Solberg-regjeringen la fram i fjor. I planen går vi gjennom behovet for ny kraft, hvor kraften kan komme fra - og ikke minst – hvordan vi kan sette denne energien i arbeid, til glede for land og folk. Det må bygges ut svært mye kraft de neste årene, og det må skje langt hurtigere enn det regjeringen legger opp til. Jeg tror enhver husholdning har tenkt dette, også i Østfold.

Energieffektivisering, solkraft, småkraft, vind på land og oppgradering av vannkraft vil bidra positivt til energibalansen de neste årene. Men det virkelig store potensialet er innenfor havvind. Der har vi mest å hente for å skape større sikkerhet for næring og husholdning.

Høyre vil derfor at det skal lyses ut 3GW nytt areal for havvind – hvert eneste år fra og med 2025. Det innebærer 15GW innen 2030 og 30 GW innen 2035. Det sier deg kanskje ikke så mye? Men på lokalspråket er det «ille mye».

For å få det til må vi ha gode prosesser med fiskeriene og andre berørte næringer, og snarest sette i gang med kartlegging av viktige miljøhensyn. Litt enkelt forklart, så vil 3GW med havvind dekke strømforbruket til nesten en million husstander, og 30GW utgjør sånn ca. hele Norges vannkraftproduksjon. Dette vil også legge til rette for over 35.000 nye jobber i utbyggingsperioden.

Vi må også korte ned tiden fra utlysning til turbinene produserer strøm. Vi har ikke tid til at alle ting skal ta så lang tid som det gjør i dag. Derfor går Høyre inn for å effektivisere konsesjonsprosessen og at detaljert plan for utbygging skal kunne leveres samtidig med konsesjonssøknad. Det kan halvere saksbehandlingstiden for disse to leddene i prosessen, og vi får opp tempo.

Det er tilsvarende behov for raskere behandling av søknader om alle former for ny produksjon, og for etablering av nytt nett og tilkobling av nytt forbruk. NVE må rigges for en ny tid. Ny kraft må settes i arbeid. Rekken er lang av nye spennende kraftforedlende industriprosjekter. Vi mener at vi trenger et hurtigspor for større industriprosjekter.

Hvis et nærings- eller industriprosjekt som bidrar med nye arbeidsplasser, verdiskaping og lokale ringvirkninger har lyst til å etablere seg eller utvide sin virksomhet i Norge, skal prosjektet inn i hurtigsporenheten og prioriteres.

Vi slår også fast at norsk sokkel skal utvikles, ikke avvikles i denne meldingen. Norsk gass vil være en nødvendig bru til en fornybar fremtid, og krigen i Ukraina understreker hvor viktig det er med stabile gassleveranser fra Norge de neste årene. Vi mener derfor det bør vurderes om gass skal være hovedprioriteringen i letepolitikken fremfor olje.

Men norsk gass vil også være viktig for å produsere blått hydrogen, altså hydrogen fremstilt fra naturgass med fangst- og lagring av CO₂. Hydrogen har store muligheter som energibærer i transportsektoren og som erstatning for fossil energi i industrien og kraftsektoren. Blått hydrogen vil også kunne bane vei for mer grønt hydrogen, som produseres av fornybar energi.

