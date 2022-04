Fotballnerver i helspenn

. (vignett)

Endelig. Ventetida er over! Rett over helga er det klart for årets aller første seriekamp i 1. divisjon for FFK. Tusenvis av spente tilskuere med hjertet sitt i fotballklubben, er ventet til Fredrikstad Stadion.

Vi møter opp med alle slags rødhvite effekter – men uten koronamaske – for å heie og synge med den stemmen vi har. Forventningene er kanskje ikke så skyhøye som mange ganger tidligere, og godt er det. Men det er absolutt ingen ting i veien med entusiasmen. Vi står alltid én for alle og alle for én.

Optimismen rundt årets FFK-lag synes kanskje best på doblet sesongkortsalg og den langsiktige viljen i byens næringsliv til å støtte fotballklubben økonomisk. Årets treningskamper har ikke vært noen parademarsj med overbevisende seiere mot svakere lag.

Nei, før seriestart i år har FFK møtt mye tøffere motstand enn de siste sesongene, med kamper mot de svenske toppserielagene BK Häcken og IFK Gøteborg, samt Lillestrøm og Sarpsborg 08 her hjemme. Det har ikke bare vært noen dans på roser.

Tvert i mot har FFK fått kjenne på hvor fysisk hard og nådeløs en ekte fotballkamp på toppnivå er. Laget har forhåpentligvis lært mye av disse kampene. Det gjenstår å se. Årets FFK-lag har nemlig foreløpig virket noe mindre robust og teknisk smart med hurtige bevegelser enn i fjor. La oss inderlig håpe vi får se mer av den klassiske, kjappe, framoverrettede, magiske FFK-fotballen med mange mål på Stadion på mandag!

Stemningen i klubben er det ikke noe i veien med. Det er et svært godt tegn. Samholdet og humøret i laget virker upåklagelig. Det er nok å ta seg en tur oppom FFKs klubblokaler og kontorene på Stadion. Der runger latteren i gangene, og det er mange smil å se. Spillere og administrasjonsfolk valser rundt og slår gjerne av en fotballprat. Absolutt alle virker som de hører hjemme og trives.

Ellers går FFK nok en sesong i møte med stor stabilitet og ro i klubben. Trenerne er de samme for tredje året på rad. Man må klype seg i armen! Når hadde FFK det sist? Vi som har fulgt med en stund, er jo like vant med skandaler og bråk i FFK som det faktum at Glomma renner gjennom byen.

Trenerduoen Bjørn «Bummen» Johansen og Joakim Klæboe ser fortsatt ut til å være et godt likt radarpar som utfyller hverandre bra tross flere ulikheter i stilen. Vi hører aldri om uoverensstemmelser dem i mellom.

Ledelsen i klubben virker også å være faste i fisken, og er et team som holder seg til felles vedtatte styringsmetoder og planer. De lar seg ikke vippe av pinnen verken av utålmodige supportere eller grinete, gamle besserwissere.

Vi supportere kunne selvsagt ønske oss flere råsterke midtforsvarere og backer, kostbare ballkunstnere på midtbanen og flere rådyre goalgettere framme. Men nei, der er linja at FFK helst utvikler spillerne sine sjøl, eller satser på rimeligere overganger for mer uoppdagede talenter fra andre «breddeklubber». Speidingen i FFK virker meget kvalitetsrettet og troverdig.

Og en god spillernyhet fikk vi før helga: FFK-vingen Love Reuterswärd er tilbake! Det er bare å glede seg til innleggene han snart kan slå inn foran mål ute fra høyrevingen og treffe pannebrasken til Kjeldsrud Johansen inne i straffefeltet og pang i mål! Herlig!

Ellers all ros til vår nye, myndige generalsekretær i Fotballforbundet, Lise Klaveness, som tør å kritisere det pill råtne FIFA- systemet høyt fra talerstolen i Qatar. For ei dame! For en leder! Slike sjefer trenger Fotball-Norge! Så Joacim Heier: «Can you hear me?» Det er bare å invitere henne til katedralen i norsk fotball snarest mulig! Vi vil gjerne hylle henne på Fredrikstad Stadion. (Hun holder sikkert med de rødhvite aristokratene i norsk fotball innerst inne, selv om hun er fra Bergen!) Heia FFK!

