Ingen har gått glipp av nyhetene om Russlands angrep på Ukraina. Media har fulgt opp med daglige nyhetssendinger og vist bilder av voldsomme ødeleggelser. De fleste av oss har undret oss over hvorfor det har vært så viktig for president Putin å erobre Ukraina.

Det kan bli dyrt å ødelegge et land, for å vinne en krig. — Egil Syversen, Byens Marker, Fredrikstad

Putin har vært president i Russland i mer enn 20 år. Hvem var han? Hvem er han nå? Vi ser for oss det enorme bordet som han tar i bruk når den franske presidenten Macron kommer til Moskva for å megle. Han har sikkert lest mange bøker om ledelse. Jeg tenker da særlig på tema som handler om å det sette seg mål og deretter lage en strategi for å nå målene. Hvilke idealer bygger han sin lederstil på?

Jeg fant to bøker om dette i mitt private bibliotek. Den første ble skrevet ned på 1100-tallet, men er omarbeidet flere ganger. Det er «Kunsten å krige» etter Sun Zi (Oversatt av Harald Bøckmann, Gyldendal Norsk forlag i 1999, 5. utgave). Den andre er Machiavellis bok «Fyrsten» skrevet i Roma i 1532 (Oversatt av Trond Berg Eriksen, Kagge Forlag 2007).

[ Hvem er Putin? Fra KGB-agent til krigspresident ]

Når vi ser på beslutningene Putin har tatt, er det ikke tvil om at «Fyrsten» står sentralt. Jeg siterer: «Stikkordet for statens makt, er kontroll». Et annet sitat handler om å lure sine forbundsfeller: «Den som skjønner at bordet er omkranset av falskspillere, får også selv noe friere hender». Etikk og moral er helt fraværende. I «Fyrsten» handler alt om hvordan man kan få makt. Det siste sitatet jeg vil trekke fram: «Du har ingen andre enn deg selv å stole på. Helvete er de andre».

Putin har fram til nå brutt en rekke avtaler. Han omgår sannheten og prøver å begrense russernes muligheter til å få kunnskap om hvordan hans hær oppfører seg i Ukraina. Han fengsler de som protesterer mot krigen, og tegner skrekkbilder av hva Europa og Nato vil gjøre mot Russland om aktørene ikke gjør som han vil.

«Kunsten å krige» har et noe mer nyansert bilde av hvordan en hærfører bør tenke og oppføre seg. Her legges det mye vekt på planlegging og strategi. I tillegg sies det meget klart: «Å ikke kjempe og underlegge seg fiendens tropper, er toppen av krigføring». I kinesisk krigskunst vektlegges strategi, diplomati, og forhandlinger. Målet for krigen er ikke å ødelegge. Blant annet innebærer dette at om krigen varer og Russland vinner, må svært mye av det som ødelegges bygges opp igjen. Det kan bli dyrt å ødelegge et land, for å vinne en krig.

Vi har fanget opp stor tvil om Putins strategi vedrørende Ukraina i Russland. Hva gjøres med dette?

Når bør generalene protestere mot en fyrste? Ifølge «Kunsten å krige» finnes det; «Veier som ikke bør følges, hærer en ikke bør slå til mot, byer som ikke bør angripes, jord som ikke bør kjempes om, og det finnes ordre fra fyrsten som ikke bør godtas».

Det er vel bare å vente – og se? ...

Egil Syversen, Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen