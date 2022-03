Flertallet i bystyret ville ikke vedta at omsorgsboliger skal ha tilgang til TV og internett

I bystyrets møte 24. mars ble brukerombudets årsmelding for 2021 behandlet. Ombudet har vært involvert i hele 914 saker i 2021, og ombudet gir i sin årsmelding flere anbefalinger om forbedringer. En av flere anbefalinger denne gangen var å sikre tilgang til TV og internett i kommunale omsorgsboliger. Dette foreslo Frp at bystyret kunne vedta, men det var kun Frp, Høyre, Pensjonistpartiet og Venstre som støttet det.

Bakgrunnen for Brukerombudets anbefaling var en henvendelse fra en far til to voksne personer med funksjonsnedsettelser som bor i hver sin bemannede kommunale omsorgsbolig. Ingen av boligene hadde tilgang til TV og internett, og det har vært slik i mange år. De måtte bruke fellesarealene for å se på TV, kunne ikke selv velge hva de skulle se på, i boliger der kommunen innkrever rundt 10.000 i månedlig husleie.

Man kan lese følgende i Brukerombudets årsmelding om denne saken:

«I denne saken gikk Brukerombudet i dialog med tjenestestedet og det ble rettet en henvendelse til it-avdelingen i kommunen. Alle var positive til å løse problemet, men fortalte at dette hadde vært en utfordring over lengre tid. Det var en diskusjon om hvem som skulle dekke kostnaden. Problemstillingen ble derfor løftet til etatssjef for tjenester til funksjonshemmede. Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe i Etat tjenester til funksjonshemmede og e-helse i stab. Denne gruppen skulle kartlegge infrastrukturbehovet og se på bruk av velferdsteknologi for økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og mobilitet for å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv. Problemet ville så bli løftet til ledergruppe for Helse- og Velferd. Saken skulle videre løftes til seksjon Teknisk Drift med støtte fra e-helse og digitalisering. Målsettingen var å få en konkret tidsplan for oppgradering i boliger der det ikke er tilgang på TV og internett».

Brukerombudet skriver at disse to omsorgsboligene i dag har fått tilgang til både internett og TV i sine egne boliger.

Kommunen har omsorgsboliger for både eldre og yngre med ulike bistandsbehov.

Jeg mener det er to viktige forhold i denne saken.

Det første er at sittende flertall mente det var unødvendig å vedta at innbyggere som bor i omsorgsboliger skal ha tilgang til TV og internett. Det kan oppfattes som at det som anses som helt normalt og nødvendig for øvrig befolkning, ikke er det for de som leier omsorgsbolig av kommunen.

Det andre forholdet er at kommunens administrative ledelse mente det var nødvendig å utrede behovet, og knytte det til den enkeltes evne til å klare seg selv. At et helt normalt og nødvendig behov medfører omfattende saksbehandling som involverer arbeidsgrupper, etatssjefer og flere etater er helt absurd.

Kommunedirektøren opplyste i bystyrets møte at det har vært utført kartlegging. Det vil følges opp i teknisk utvalg.

At bystyrets flertall (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, Rødt, SV, KrF og Bymiljølista) ikke ville støtte forslaget om at Fredrikstad kommune skal sikre at alle kommunale omsorgsboliger skal ha mulighet for tilgang til TV og internett er ganske flaut. Her må flertallspartiene sørge for at det gjøres et vedtak om at sånn kan vi ikke ha det, omsorgsboliger skal ha tilgang til TV og internett!

