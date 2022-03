I flere artikler peker man nå på hydrogen som en viktig framtidig energiløsning. Når hydrogen forbrennes dannes kun vann. «Grønt» hydrogen som framstilles ved energikrevende elektrolyse er ren, forutsatt at strømmen kommer fra vannkraft eller vind som nesten er ren.

Blå hydrogen som framstilles ved konvertering av gass ved høy temperatur er imidlertid meget energikrevende og CO₂ fra produksjonen må dumpes i bunnen av Nordsjøen for å bli «blå». Ved å være tilsluttet EUs energinett risikerer vi imidlertid at hydrogenet blir produsert av møkkete kullkraft. Hvorfor ikke satse mer på ny 85 prosent ren biodiesel som blir like miljøvennlig som eldrift? Da kan alle ekstremt kostbare produksjonslinjer for motorer ben

yttes. Alle tunge kjøretøy, anlegg og landbruksmaskiner samt skip og fly kan benytte dette drivstoffet.

Utviklingen av elektriske motorer og batterier går imidlertid med sjumilssteg og kan fases inn etter hvert. Det forskes på rene sol-fotosyntese-prosesser for framstilling av hydrogen og da gjenstår bare utvikling av sikker håndtering. Dagens hydrogenbiler sliter med tankestasjoner og kostnad, mens elbilene sliter med ladetid og rekkevidde.

I disse dager med ekstreme strømpriser nærmer jo kostnadene for å kjøre elektrisk, vanlige diesel- og bensinkjøretøy. En bekjent kjørte til Lofoten i sommer og klaget over mangel på hurtigladere og ladetid. Han stoppet lenge fem ganger, men det som dro opp kostnadene var alle ladepausene med hurtigmat. Jeg minnet ham om den skjulte kostnaden elbileiere glemmer: En batterikostnad på 2 til 300.000 kroner over åtte år. En fire år gammel elbil vil falle 150.000 kroner i verdi bare på grunn av batteriet.

Ingen av elbileierne jeg kjenner kjøpte elbil for å redde miljøet. Kun på grunn av avgiftsfritak, null i bompenger og færre parkeringsgebyrer, så lenge det varer. Det beste valget i dag er en hybridbil med hundre kilometer elektrisk rekkevidde.

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner. (Tomm Pentz Pedersen)

