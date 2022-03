Gi vann til dem som trenger det mest!

Verden opplever mange kriser samtidig: Konflikt, flyktningkrise, pandemi, økt fattigdom og klimakrise. Antallet mennesker som trenger nødhjelp øker dramatisk. Akkurat nå pågår den største flyktningkrisen etter 2. verdenskrig i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Verste scenario er at ti millioner mennesker må flykte. Fra før er millioner av mennesker på flukt fra sult, krig, flom og konflikt over hele verden. Men det er håp. Kirkens Nødhjelp er til stede, med vann og hjelp til dem som trenger det mest.

Det er krise i Ukraina, det er det også i Afghanistan og Malawi. I Afghanistan er Kirkens Nødhjelp til stede med blant annet rent vann, tepper og hygienepakker. Malawi ble tidligere i år rammet av flom, og der er vi også til stede med krisehjelp. I tillegg jobber vi med langsiktig bistandsarbeid i landet, gjennom fokus på hjelp til å ruste seg mot klimaendringene gjennom moderne jordbruksmetoder som vanning via dryppsystemer.

En god start for Alefa

Vann er viktig for å overleve og eksistere, men vann gjør også at frø kan vokse der det ellers er knusktørt, det gir mat på bordet, holder sykdommer unna og gir rom for fremtid og drømmer. For fem år gamle Alefa i landsbyen Kambuwe i Malawi, gir vannet enorme muligheter. Det er ikke gitt at jenter som Alefa vokser seg sterke og sunne. 50 prosent av alle barn under fem år har fått hemmet veksten sin som følge av sult, mens kun 40 prosent har tilgang til førskole. Der hvor Norge stort sett topper alle statistikker, ligger Malawi på bunnen som et av verdens fattigste land. Det å få en god start med nok vann, mat, førskole og gode oppvekstvilkår er helt avgjørende for at jenter som Alefa skal komme seg ut av fattigdom.

Pengene fra Fasteaksjonen 2022 bidrar både til at flyktningene fra Ukraina får hjelp, og at Kirkens Nødhjelp kan være til stede ved kriser som i Afghanistan og Malawi. Midlene gjør det også mulig å drive langsiktig bistandsarbeid ved å gi mennesker over hele verden tilgang til vann, og gjøre dem i stand til å møte klimaendringer og kriser. Fasteaksjonen gir i tillegg muligheter til å være med og påvirke norsk klimapolitikk. Verdens fattigste har bidratt minst til klimaendringene, men opplever de verste konsekvensene. Det er dønn urettferdig.

Alefa Thomson (5) har oddsen mot seg i et av verdens fattigste land, men har fått en start som gir henne flere fordeler. (Kirkens Nødhjelp)

Sponsorløp på Tollbodplassen

Gjennom fasteaksjonen mobiliserer Kirkens Nødhjelp det norske folk til å engasjere seg der nøden er størst, enten det er i Ukraina, Malawi, Afghanistan eller andre kriser utenfor medienes søkelys. I Fredrikstad kan du støtte aksjonen på tre måter:

Gi til vippsnr. 2426

Spons en konfirmant! Årets konfirmanter deltar i sponsorløp på Tollbodplassen 5. april kl. 17.30

Besøk kirkens boder på Tollbodplassen 5. april fra kl. 17.00-19.00. Der blir det salg av vafler, lykkehjul og annen moro!

Gi vann til dem som trenger det mest!

