Vi jobber med kompetanse for Østfold

Av: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Heidi Westbye Nyhus (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

Det er bra at Høyres Ingjerd Schou og Tage Pettersen er opptatt av å fylle kompetansegapet i Østfold. De viser til NHOs kompetansebarometer som viser at to av tre bedrifter i Norge har udekket kompetansebehov.

De siste årene har fylkesrådet iverksett flere tiltak som nettopp skal bidra til at dette kompetansegapet fylles.

Blant annet vet vi at flere enn i dag må søke yrkesfag, og flere enn i dag må få fullføre løpet. Et grep vi har gjort for å få til dette er innføringen av læreplassgaranti i videregående skole.

Gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner vil vi sørge for et bedre samspill mellom arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg. Det er en god start for å få riktig kompetanse på plass for bedriftene.

Her er vi på rett vei. Tidligere i år har blant annet anleggsgartnerbransjen i Østfold inngått et samarbeid med Kalnes videregående skole som skal stimulere til økt rekruttering i anleggsgartnerfaget. Dette er et strålende eksempel på hvordan kompetansebehov kan fylles.

Årets søkertall til videregående opplæring viser også at flere søker seg til bygg og anlegg, en bransje hvor vi vet at behovet for arbeidskraft er stort. Det er 170 flere søkere i Viken totalt i år enn det var i fjor på samme tid. Det er en positiv og ønsket utvikling, som vi skal fortsette å stimulere til.

Videre fullførte og besto 87,7 prosent av elevene på de videregående skolene i Viken i skoleåret 2019/20. Det er en økning fra årene før.

Vi jobber kontinuerlig med å legge bedre til rette og sette inn tiltak for å forebygge frafall og å sørge for at flest mulig både fullfører utdanningen og får bestått i alle fag og på fagprøven.

Videre er Fagskolen i Viken bevisst på å jobbe sammen med kommunene, næringslivet og andre aktører for å legge til rette for kompetanseheving det er ønske om og behov for ved ulike steder i Viken. I Indre Østfold opprettet Fagskolen i Viken høsten 2021 et nytt tilbud om utdanning innen helse og oppvekst.

[ Mahtab, Ellen, Olivia, Faranak og Ahmed følger yrkesdrømmen – og en klar plan ]

Vi jobber også for å styrke voksenopplæringen, slik at man også kan få faglig og oppdatert kompetansepåfyll underveis i yrkeskarrieren. Gjennom ordninger som regionale kompetanseforum vil vi etablere oversikt over kompetansebehovet i Viken og utvikle planer for å dekke dette behovet. Vi mener ett viktig tiltak er tette samarbeid med Vikens institusjoner for høyere utdanning. Her ligger mye kompetanse som kan benyttes for å sikre etter- og videreutdanning til folk som ønsker påfyll eller voksenopplæring.

Vi skal jobbe hardt videre på flere fronter for at utdanning og kompetanse kommer innbyggere og bedrifter i hele fylket, inkludert Østfold, til gode.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen