Storsatsing på Fredrikstad-skolen

Av: Rødgrønne samarbeidspartier i oppvekstutvalget. Malin Krå Simonsen (leder, Ap), Silje Louise Waters (nestleder, SV), Kristian Flodin (Ap), Mohamed Amaleti Abdi (Ap), Laila-Brith Josefsen (R) og Gunhild Vigdisdatter (MDG.

Onsdag forrige uke behandlet i oppvekstutvalget den nye planen for skolebygg i Fredrikstad kommune. Det har vært gjort et svært grundig arbeid for å kartlegge alle skolene i kommunen og sette bygningsmessig tilstand og elevkapasitet opp mot forventet befolkningsutvikling og byutvikling.

Planen har gitt oss tre forslag til hvordan vi best kan utvikle fredrikstadskolen de neste ti årene, og nå skal den legges på høring slik at alle som ønsker det kan bli hørt.

Vi har skoler i mange tilstander, alt fra helt nye skolebygg, til skoler i dårlig forfatning. Nå skal vi jobbe for at skolebyggene og skolestrukturen skal bli bedre. Hvordan det skal gjøres, vil endelig bestemmes når vi har fått alle høringsinnspillene.

Vi vil høre fra rektorer, fra lærer, fra foreldre og elever, fra brukerorganisasjoner, frivillige, fagbevegelsen og lokalsamfunn.

Valget vi tar når vi sluttbehandler denne planen vil være med på å forme nærområder og skolekretser på en måte som vil få stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet vårt. Og det er vi glade for, for en slik forandring er positivt! Vi skal investere masse i å få bedre skoler.

Klasserommenes tilstand har mye å si for hvordan elever lærer, og det kan være avvik i mulighet for læring på opp mot 16 prosent mellom et godt og dårlig fungerende klasserom.

Fagfornyelsen skal sikre mer samspill mellom arealer og læring, og skolehverdagen krever derfor mer av selve skolebygget og nærområdet enn tidligere. Å ta i bruk skolen som nærmiljøarena er en viktig satsing for oss i det rødgrønne flertallet, og skolebygninger med flerfunksjonalitet og av god kvalitet kan være et lim i et lokalsamfunn, også etter klokken tre om ettermiddagen.

I Fredrikstad har man god dekningsgrad og handlingsrom knyttet til elevkapasitet, men vi ser at noen skoler er sprengt. Andre skoler har behov for oppussing, noen er for små og kan derfor ha sårbare fagmiljøer. For å gi eleven de aller beste forutsetninger, kommer vi derfor til å investere stort i årene som kommer. Først ut er Lunde skole, og deretter vil vi, gjennom skolebyggplanen, bestemme hvordan vi skal prioritere videre.

Vi i oppvekstutvalget gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven sammen med innbyggerne i kommunen, slik at alle elever i Fredrikstad får like muligheter til læring.

