Vern havet, Jonas

Fra 7. til 18. mars møtes 100 internasjonale delegasjoner i FN i New York for å diskutere en global havavtale. Verdens ledere har en historisk sjanse til å bli enige om en global havavtale som kan redde det viktigste økosystemet vårt.

I dag er havene truet av klimaendringer, overfiske, gruvedrift på havbunnen, forurensning og mye mer. Greenpeace har jobbet i flere år for å få på plass en sterk global havavtale: i en verdensomspennende underskriftskampanje har nesten 5 millioner mennesker skrevet under på at de ønsket en slik avtale, blant dem over 20.000 nordmenn. Akkurat nå er mindre enn 3 prosent av internasjonalt farvann beskyttet mot skadelig aktivitet. Greenpeace krever at minst 30 prosent blir vernet innen 2030, for vitenskapen er krystallklar: For å redde økosystemer og artsmangfold, sikre folk et levebrød og takle klimakrisen, må vi beskytte minst en tredjedel av våre globale hav innen 2030.

Statsminister Jonas Gahr Støre er leder for det internasjonale havpanelet, og vi forventer at han gjør alt han kan for å sikre en sterk havavtale. Havnasjonen Norge har tidligere bidratt til å bremse viktig vern av havområder, til tross for det viktige ansvaret vårt for å ivareta internasjonalt fiske og havressurser. Norge burde være en ledestjerne når det gjelder marint vern. Vi vet at tilstrekkelig vern vil ha positive virkninger også på områdene rundt, og dermed sikre sunne fiskebestander som ressurs for framtiden.

Gjør det riktige, Jonas, og ikke ro deg unna: Vern havet!

Ragnhild Kvist Simonsen, frivillig i Greenpeace Norge. (Privat)

