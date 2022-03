Hva med de kommunale avgiftsbyrdene til innbyggere og næringsliv?

På få uker har mye i verden endret seg på dramatisk vis. Mange av forutsetningene vi har hatt for planlegging, også lokalt, har på kort tid endret seg radikalt. Krig og energikrise vil gjøre mye med priser på varer og tjenester, og den generelle samfunnsøkonomien i lang tid fremover.

Lokalt i Fredrikstad har endringene i eiendomsskatten satt i gang en ny lokal debatt, både om skatteformen i seg selv, og hva dette betyr for den enkelte innbygger. For noen har retaksering medført særdeles kraftige påslag i eiendomsskatten, mens andre har kommet bedre ut. Det er viktig å sørge for at byrdene ikke blir uforholdsmessig store, på toppen av en generell prisstigning i samfunnet.

Kommunale avgifter, til dekning av vann, avløp, kommunal renovasjon og andre typer tjenester, snakkes og debatteres langt mindre enn eiendomsskatt. Men her ligger det også potensielt store utgifter for enkeltinnbyggere og bedrifter. Usikkerheten fremover ligger ikke minst i at Fredrikstad kommune har vedtatt store investeringsprosjekter. I den politiske debatten rundt kommunens store og økende gjeldsbyrde (nå nær 8 milliarder), omtales ofte gjeld til vann og avløp som mindre problematiske, siden det er «selvfinansierende». Slik kan det sees ut fra kommunens budsjettering. Faktum er at denne gjelden betjenes av deg og meg, og bedriftene, gjennom økt kommunalt avgiftsnivå.

De senere års økonomiske styring av Fredrikstad har dessverre ført til at vi per i dag ikke kan drifte kommunen uten eiendomsskatt. Samtidig er behovene for oppgradering av kritisk infrastruktur innenfor vann, avløp, renovasjon og andre «selvfinansierende» kommunale tjenester store. Det skal i de kommende årene gjøres mye på vann- og kloakkledningsnett, vi planlegger nytt avfallssorteringsanlegg og vannrenseanlegg. Alt dette vil bety betydelig økt avgiftsnivå, og kommer på toppen av eiendomsskatt, generelt økte priser på alt fra bensin til varer og strøm, omlegging til et mer klima- og miljøvennlig samfunn, og sannsynligvis økt rentenivå.

Vi politikere har ansvar for en forsvarlig drift av kommunen, så vi kan gi gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne i Fredrikstad. Samtidig har vi også et stort ansvar i å ikke overbeskatte og legge for store totale avgiftsbyrder på innbyggerne våre, og bedriftene som skaper arbeidsplasser.

Tiden er inne for at vi må få på plass en bedre oversikt, med tydelige tall og prognoser for hvordan Fredrikstad styrer og planlegger det totale skatte- og avgiftsnivået for årene fremover. Det må sees i nøye sammenheng med hvordan vi styrer kommunens totale drift. Hvordan vil utviklingen i investeringer, slik det er budsjettert, slå ut på avgiftene for enkeltinnbyggere og bedrifter, på kort og lang sikt? Hvordan vil den generelle prisstigningen påvirke kommunens avgiftsnivå? Dette er tall vi trenger.

