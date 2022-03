Kvinne, fremsnakk kvinner!

Det er så mange viktige saker å kjempe for, det er så mange viktige områder vi ikke må glemme å ha fokus på. Det er det kvinnedagen handler om, fokus, kunnskap og feiring. De viktige kvinnesakene skal vi aldri slutte å snakke høyt om, men i dag vil jeg bruke min stemme på å oppfordre til og heie på hverandre, fremsnakke hverandre og gi hverandre en klapp på skuldra. Jeg vil med dette starte en usynlig, men kraftfull lenke av fremsnakk. Er du med?

Jeg starter med å rope høyt hurra for alle mine kvinnelige kollegaer i bystyret. I Fredrikstad bystyre sitter det 24 dyktige og hardtarbeidende kvinner fra både høyre- og venstresiden av det politiske landskapet. Vi er ikke alltid enig, men jeg har stor respekt for den kunnskapen hver og en besitter og jeg blir ofte stolt når jeg hører engasjementet, når jeg er vitne til kunnskap i aksjon.

Det gjør meg ydmyk å tenke på at jeg og mine kollegaer i bystyret har, på lik linje med mennene, rett til å delta, rett til å tale og rett til å engasjere oss. Bare tenk deg at det ikke er en selvfølgelighet andre steder i verden. Bare tenk deg at du andre steder i verden kan bli drept, satt i fengsel og truet til stillhet på andre måter om du er kvinne og snakker din sak. Det er grunn nok til å heie på hverandre og ikke minst invitere flere kvinner inn på arenaene hvor beslutninger tas.

[ Kronikk: Hvis Kvinnedagen handler om budskap, tenker vi da nok på hvem som er målgruppen? ]

En måte å gjøre det på er nettopp gjennom å vise at her i vår by, Fredrikstad, vil vi hverandre godt uavhengig av partitilhørighet. Vi sier: Det viktigste er at du engasjerer deg og at vi sammen bruker stemmene våre. Fordi det verste som kan skje et samfunn er at det kun er en gruppe mennesker som tar beslutninger.

Vi må sørge for at mangfoldet speiles og gjennom å si «velkommen» og «heia deg», så tror jeg at flere kvinner og minoriteter av alle slag tørr å være med. Jeg oppfordrer deg til hver dag, minst, å heie på en kvinne du mener fortjener ros og anerkjennelse. Jeg starter med å si heia, Silje Louise Jarild Waters, Camilla Sørensen Eidsvold, Marianne Kristiansen, Kamilla S. Pletten Aasgard, Lise Thorsø Mohr, Elin Johanne Tvete, Hannah Berg, Margrete Kvalbein, Ida Irene Julsen, Bianca Klara Elise Skoglie, Eva Kristin Andersen, Anita Johanne Nock, Gretha Evelin Thuen, Rita Holberg, Anne Marte Frestad Andersen, Tina Bergstrøm, Mona Mathisen, Hilde Sandmæl, Maria Dumitrascu Imrik, Malin Krå Simonsen, Kari Agerup, Hege Dubec og Siri Martinsen.

Jeg ser dere, jeg ser jobben dere gjør og jeg synes dere er dyktige!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen