Av: Marianne Klever Næss og Anne Undahl, Fredrikstad Høyre

Kvinnedagen har til alle tider handlet om likestilling og om kvinners situasjon både lokalt og globalt. Den første markeringen av kvinnedagen fant sted i USA i 1909, og i 1911 var det flere land som deltok i aksjoner med mål om å innføre stemmerett på like vilkår som for menn. Gjennom årene har kvinner verden over markert kvinnedagen med ulike paroler og slagord. I 1977 etablerte FN den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, for å styrke arbeidet for kvinner.

Ved årets lokale markering av kvinnedagen har 8. mars-komiteen valgt «Solidaritet med verdens kvinner» som hovedparole. Dette er en parole vi i Fredrikstad Høyre stiller oss helhjertet bak.

I disse dager ser vi sterke bilder av gatekamper og raketter som har ødelagt bygninger i flere av Ukrainas byer. Flyalarmer går og folk på gatene forsøker å finne seg et skjulested. Mens ukrainske menn hjelper til i kampene, ser vi at mange kvinner og barn er på flukt. På årets kvinnedag må vi gjøre en innsats og rekke ut en hånd til dem som står i krig og urett, og som trenger vår støtte. Derfor er det internasjonale perspektivet ved kvinnedagen ekstra viktig denne gangen.

Fredrikstad Høyre vil også benytte dagen til å diskutere lokal politikk. I arbeidet med Høyres program til kommunevalget neste år, vil vi sikre et kvinnepolitisk fokus på sakene. Vi ønsker kvinners perspektiv på utformingen av politikken, og på gjennomføringen av den. Kvinner har tradisjonelt hatt mindre innflytelse over eget liv og egne valg, enn det menn har hatt. «Solidaritet med verdens kvinner», betyr for oss også å legge til rette for økt kvinnedeltakelse i politisk virksomhet, i arbeidslivet, i forskning og utvikling lokalt.

Fredrikstad Høyre vil sikre likestilling, inkludering, mangfold. Vi vil legge til rette for næringslivet og sikre vår felles framtid gjennom en bærekraftig klima- og miljøpolitikk. For å lykkes i dette er det blant annet viktig at fokus settes på kvinnehelse. Høyre vil sette kvinnehelse høyere på dagsorden, og gjennom det gi kvinnehelse som forskningsfelt høyere standard, og mange kvinner et friskere liv. Fredrikstad Høyre, og vår ordførerkandidat Arne Sekkelsten, vil sikre at Fredrikstad har en skole, med skolebygg av god standard, der barna undervises av kompetente lærere og ledere. For Fredrikstad Høyre er kvinners deltakelse i aktivt arbeidsliv nødvendig for å styrke og sikre velferdsstaten. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig for å oppleve å være en nødvendig del av et arbeidsfellesskap, i et sivilsamfunn.

Fredrikstad Høyre gratulerer byens kvinner med kvinnedagen, og ønsker kvinner velkommen til deltakelse i utviklingen av morgendagens Fredrikstad-samfunn.

