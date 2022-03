Nå må skatt og avgiftsøkningen stoppes. Offentlig sektor slankes

Dette gjelder vel kanskje de fleste byer og kommuner i populære strøk, men nå har man gått for langt. Etter krigen var merverdiavgiften på ti prosent, og skatten for vanlige arbeidstakere mellom 16 og 18 prosent.

På slutten av 60-tallet var vi 3,5 millioner innbyggere og offentlig sektor, kommune og stat utgjorde under 300.000 ansatte – uten datamaskiner. Det var én pensjonist på sju arbeidere. Så kom oljealderen og staten gikk «bananas». Pengene strømmet inn og offentlig sektor ble «gjødslet» med oljepenger.

Nå teller vi litt under seks millioner innbyggere, men offentlig sektor har vokst uhemmet til over 800.000 ansatte. (35 prosent av arbeidstakerne). Det er kun to arbeidstakere per pensjonist. Til tross for kontinuerlig snakk om rasjonalisering har man ikke greid å bremse veksten. Man skylder hele tiden på økende regelverk og EU-krav, men er ikke dette et resultat av «regelkåte» byråkrater som ikke akkurat er de rette til å lede rasjonaliseringsprosessen?

Med AI (kunstig intelligens) kan man trolig kutte minst 20 prosent. Fredrikstad med sine nærmere 85.000 innbyggere har nå opp mot 6.000 kommunalt ansatte. Budsjettet for lønn og pensjon er astronomisk, mens midler til infrastruktur strupes. Til tross for en betydelig teknisk etat lever mange entreprenører godt på kommunen, og kostnadene for den minste jobb har skutt i taket. Nå eser byen over av nye byggeprosjekter og boliger selges til «blodpriser».

I disse dager hvor strømprisene har løpt løpsk klinker kommunen til med å øke avgiftene til himmels for en normal bolig: Renovasjonsavgifter/kommunale avgifter 7 - 8.000 kroner, eiendomsskatt 5 - 11.000 kroner, grunnleie 8 - 10.000 kroner og skyhøye kostnader til elektrisitet. I tillegg kommer forsikring på rundt 6.000 kroner og vedlikehold 15.000 kroner på toppen. Har man bensinbil møter vi blodpriser på bommer og parkering som fort når 20.000 kroner. Vi snakker om totalt mellom 80 og 100.000 kroner – helt vilt på en lønn rundt 400/450.000 kroner i året!

Er man heldig å ha arvet en hytte blir man «flådd» med enda høyere avgifter. Et «normalt» ektepar med mellom en og 1,2 millioner kroner i samlet brutto inntekt greier seg så vidt. Det har gått så langt at noen må selge hytta som foreldrene greide å finansiere! Utviklingen siden krigen viser at skatte- og avgiftstrykket bare stiger.

Den siste miljørapporten fra FN viser klart at forbruk av alle slag må ned. Levestandarden må reduseres. Vi kan ikke lenger forvente vekst. Stat og kommuner over hele landet må rasjonalisere og redusere antall ansatte.

Jeg er ikke ute etter å ta jobbene fra folk, men overflødige rene byråkrater bør med fordel fylle rekkene av arbeidskraft som vil trenges i verdiskapende statlig og privat sektor i forbindelse med det grønne skiftet, og produksjon av kritiske produkter. Denne omleggingen i Fredrikstad kan kutte 1.200 årsverk og spare rundt 1,2 milliarder kroner. Kommunale avgifter, ikke minst eiendomsskatten, vil da kunne reduseres betydelig og trekke kvalifiserte personer til byen.

Fortsetter vi utviklingen vi nå ser, vil mange familier og boligeiere gå konkurs ved å ende opp i den økende staben av lite produktive papir- og dataarbeidere med sterkt redusert kjøpekraft.

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner. (Tomm Pentz Pedersen)

