Integrering er en investering

Det norske velferdssamfunnet er bygget på tillit, samhold, små forskjeller og muligheter for alle. For å ta vare på dette, må vi sørge for et fellesskap med rom for mangfold, og respekt for grunnleggende verdier og normer som samfunnet vårt er bygget på. Dette er viktig for å sikre den sosiale bærekraften i samfunnet. En restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk er også nødvendig for å lykkes med god integrering.

Arbeid er en nøkkel til integrering i samfunnet, og for å bli del av det norske arbeidslivet trenger man utdanning, kvalifisering og kompetanse i norsk språk. Det er viktig at de som kommer til Norge så raskt som mulig får muligheten til å komme i jobb eller utdanning.

Vårt velferdssamfunn bygger på et spleiselag. Storsamfunnet skal gjøre sitt beste, men med rettigheter følger også plikter. Arbeidslinjen bør være et sentralt prinsipp i integreringsdebatten.

Mohamed Amaleti Abdi, bystyrerepresentant Fredrikstad Arbeiderpartiet. (Privat)

Det betyr at alle individer – inkludert flyktninger – møtes med respekt og med krav om egeninnsats og deltakelse. Alle kommer til å vinne hvis vi lykkes med integreringen.

Arbeidslivet er den viktigste integreringsarenaen. For meg handler integrering om å gi mennesker muligheten til å klare seg selv, og til å kunne bidra til noe større. Ordet integrering betyr for meg involvering. Vi lykkes med integreringen når vi sørger for at alle får reelle muligheter til å delta og bidra i samfunnet.

Nøkkelen til god inkludering er arbeidspolitikk som omfavner alle. God og rask integrering av nyankomne flyktninger betyr veldig mye for vårt velferdssamfunn.

Å sikre at så mange som mulig deltar i arbeidslivet, er en investering.

Hvis vi politikerne kunne legge dette faktum til grunn for integreringsdebatten hadde det vært et stort framskritt.

Innvandringsdebatten inneholder ofte sterke følelser og kraftig ordbruk. Det kan være vanskelig å komme til orde og finne felles løsning, men la oss være enige om følgende: Jo fortere flyktninger og asylsøkere kommer inn i samfunnet og arbeidslivet, jo bedre er det for alle. For å finne de beste løsningene må vi lytte til flest mulig ulike meninger.

Vi lever i et samfunn som i prinsippet gir muligheter til alle, men ikke alle har det samme utgangspunktet, vi trenger en bred lokaldebatt med gode innspill og eksempler på hva som fungerer, hva som ikke funger og hva som kan gjøres bedre. Dette handler om hva slags samfunn vi ønsker å være i framtiden.

Som politiker mener jeg at vi må stille flere krav til resultater i introduksjonsprogrammet, både for hver enkelt og for kommunene, fordi introduksjonsprogram må være kortere vei inn i arbeidslivet eller utdanning. Introduksjonsprogrammet må bli mer arbeidsrettet.

Arbeiderpartiet ønsker større grad av individuelle tilpasninger i introduksjonsprogrammet, uten å senke kompetansekravene.

Vi vil se introduksjonsordningen, NAVs verktøykasse, og voksenopplæringen mer i sammenheng.

Vi må sikre et samfunn vi ønsker å være i framtiden. Som samfunn må vi både stille opp og stille krav til den enkelte. Skolen, arbeidslivet og frivilligheten har en sentral plass i integreringspolitikken, derfor at det viktig at vi diskuterer og finner løsninger om hvordan en best mulig integrering skapes.

Vellykket integrering kan skape mer tillit og robuste samfunn. Dette vil igjen skape større verdier for fremtiden. Da er det på sin plass at vi investerer mer i integrering.

For å lykkes med integreringen må vi få flere gjennom utdanningsløpet, flere inn i jobb og sikre at alle er en del av fellesskapet.

Fredrikstad Arbeiderparti er opptatt av at deltakelse i både arbeidsliv og samfunnsliv er meget viktig for å sikre god integrering.

