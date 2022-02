Er eiendomsmegleren jeg har benyttet uten erfaring og lokalkunnskap, og ikke kompetent?

Eiendomsskatt for 2022, nå dukket den opp i Digipost; Vedtak om takst og skatt. Er det nå vi vil merke regjeringsskiftet? Eiendomsskatten skulle ikke medføre store endringer hørte jeg tidligere, men med en regjering for vanlige folk er det dette en kan vente? Eller er det «bare» Fredrikstad kommune som er mer grådige enn andre og har de beste takstmenn?

Ja vel, de gikk ned fra 4 prosent til 3,4 prosent, men resultat ble en økning på 1.600 kroner – for 1, 5 år siden fikk jeg takst på min eiendom av autorisert eiendomsmegler, men alt nå har den steget med 1,5 millioner kroner ifølge kommunen. Forstå det den som kan, da det på eiendommen ikke har blitt endret noe nevneverdig på 40 år, verken ute eller inne.

Dette er kriteriene fra kommunen: Den nye taksten på eiendommen skal være tilsvarende omsetningsverdien, det eiendommen kan selges for under ett fritt salg i et åpent marked. Takstmennene har kommet fram til den nye taksten din ut fra skjønn og vedtatte retningslinjer. For å få et så godt resultat som mulig, benytter Fredrikstad kommune seg av takstmenn med solid lokalkunnskap og god erfaring med taksering av eiendommer i Fredrikstad.

Betyr dette at eiendomsmegleren jeg har benyttet ikke har erfaring og lokalkunnskap, og ikke er kompetent? Jeg skal nok greie økningen, men hva med andre, og spesielt med hytteeiere? De må kanskje selge hytter som er arvet og hytter de har slitt for i mange år. Er dette «alle skal med» og nå er det «vanlige folks tur». Det er gitt mulighet for å klage med saklig begrunnelse på skattevedtaket, men det virker ikke som takseringen fra kommunen må være saklig begrunnet? Her er det noen som får mye å gjøre når klagene «renner inn».

Eiendommen vår ligger utenfor sentrum. Her har det blitt brøytet av kommunen, men nå skal det bli slutt på det, samtidig skal lys slukkes. Å slukke har de begynt med alt. I desember vedtok Bystyret i Fredrikstad at kommunen ikke lenger skal finansiere vinterdrift på private veier. «I praksis betyr det at eiere og brukere av private veier selv må stå for brøyting og generelt vintervedlikehold av veien», sier Kristin Greaker Carlsson, virksomhetsleder for virksomhet Vei. Elin Tvete i Teknisk utvalg mener fortsatt det var et riktig vedtak, sett i lys av byens økonomiske situasjon. Dersom det er flere som bruker veien anbefaler kommunen at det opprettes et privat veilag som håndterer vinterdrift og veivedlikehold. Når jeg ser kartet av veier, som her er såkalte private, kan jeg ikke skjønne annet enn at det blir nesten en umulig oppgave for brøytebilene. Hit, men ikke dit og så igjen finne den riktige veien. Der det ikke blir brøytet må en eventuelt vente på traktoren, og kan dette være klimavennlig? Nå går de fra et vedtak som ble fattet av Teknisk utvalg i 1995 at «kommunen kan tilby bistand til brøyting av private veier dersom kravet til veistandard og en veilengde på minimum 100 meter innfris».

På vinterstid med snøfall må kanskje søppel og annet avfall graves ned og papir brennes. Matavfall kan gis til rådyrene, for hvem orker når en er kommet opp i åra, og trille dunkene gjennom snøen og fram til hovedvei. «Regjering for vanlige folk, alle skal med?». Turene til postkassa blir det nok færre av. Der er det stort sett bare reklame og Fredriksstad Blad, også denne full av reklame, reportasjer og gamle nyheter. Det blir litt sent og lese om for eksempel sporten fra helgen i tirsdagsutgaven av papiravisen, som kun kommer tre dager i uka og til samme pris som tidligere.

Strømmen. Hvor lenge kan man bruke argumenter om at noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt når vanlige folk fryser hjemme og eldre som sitter i mørket med tøfler på. Ja, du har hørt det før, «alle skal med». Vi har hørt om mange forslag til løsninger mens vi selger strømmen ut til en pris som ikke harmonerer med det den koster å produsere. Staten tjener store penger, husholdningene betaler dyrt. Ulike strømpriser daglig, ulike avtaler, ekstragebyr, lokkepriser, påslag, forbrukeravgift, Enova-avgift, elavgift, nettleie på forbruk, fastbeløp og moms. Selv ikke ekspertene evner å forklare dette på en enkel måte. Utenlandskabler, nei det vil hvis ikke olje- og energiminister gjøre noe med, og Vedum med forklaringer og bortforklaringer på TV-debatten minner om komikveld i beste sendetid. Staten tjener seg søkkrike sammen med strømselskapene på de høye strømprisene, mens hos husholdningene renner pengene ut av husholdningsbudsjettet. Nå er det «vanlige folks tur, alle skal med.» Strømmen var åtte ganger høyere i 2021 enn året før og i år blir det enda verre, sies det. Merkelig er det også at landet er delt i to, for nordover har de «vanlige» priser. Men grunnen er visstnok svak nettforbindelse. Igjen, «alle skal med».

Regjeringen lovet at avgifter som rammer vanlige folk ikke skal øke: Bompengegaloppen fortsetter å øke selv om Senterpartiet gikk til valg på reduksjon. Likevel har de ikke funnet plass til et eneste tiltak for å bremse denne galoppen i regjeringsplattformen. Videre står det at i årene fremover er det viktig å holde avgiftene på drivstoff lavere enn i dag.

Når det gjelder vår flirende finansminister, Trygve fra Stange, er han nå langt på vei tilbake til røttene, med i underkant av åtte prosent tilslutning på meningsmålingene. Men allikevel har han lovet å dekke utgiften ved oppløsning av fylkeskommuner, deriblant Viken.

Bensin og diesel prisene har aldri vært så høye som nå. Dette kommer fra en regjering «for vanlige folk».

Inntektsskatten skal også reduseres for de med inntekter under 750.000. Jeg er pensjonist, men skatten økte med 2 prosent.

Egenandelen for frikort er økt med nesten 20 prosent.

Renteøkning har det blitt, og matvareprisene stiger og stiger. Samtidig er det mange som kler på seg vintertøy inne, bare for å nevne noe.

Arbeiderpartiets, «Nå er det vanlige folks tur», må være verdens mest misvisende slagord noensinne.

